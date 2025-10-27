Tentata rapina a portavalori sull’A14: esplosivo, armi e chiodi sulla carreggiata

Paura nel tardo pomeriggio sull’autostrada A14 tra i caselli di Loreto/Porto Recanati e Civitanova Marche (Macerata), dove due furgoni portavalori sono stati presi di mira da una banda di rapinatori armati di semiautomatiche e muniti di esplosivo. I malviventi hanno anche disseminato la carreggiata con chiodi a tre punte e posizionato un’autocisterna di traverso nel tentativo di bloccare i mezzi. Fortunatamente, non ci sono stati feriti tra le guardie giurate né tra gli automobilisti.

Spari sull’A14

Secondo quanto riferito dalle autorità, durante l’assalto sono stati distintamente sentiti degli spari. Le richieste di soccorso sono arrivate inizialmente ai carabinieri di Civitanova Marche, che hanno subito allertato la Polizia autostradale e le altre forze dell’ordine.

Il modus operandi dei rapinatori

Per fermare i furgoni portavalori, i rapinatori hanno sparso chiodi a tre punte lungo la carreggiata e posizionato un’autocisterna di traverso. Nonostante la pericolosità dell’attacco, il colpo non è andato a buon fine: i malviventi si sono allontanati a mani vuote.

Intervento immediato delle forze dell’ordine

La Questura di Macerata ha attivato il piano anti-rapina, coinvolgendo tutte le forze disponibili per rintracciare gli autori dell’assalto. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, la Squadra Mobile, il Commissariato di Civitanova Marche e la Polizia Scientifica per i rilievi e le indagini.

Traffico paralizzato

A causa della chiusura del tratto autostradale in entrambe le direzioni, con uscite obbligatorie a Loreto/Porto Recanati da nord e a Civitanova Marche da sud, si sono formate code di oltre 3 chilometri in entrambe le direzioni, causando disagi significativi agli automobilisti.

Indagini in corso

Nonostante la violenza

dell’assalto e la presenza di esplosivo e armi da fuoco, non si registranoLe autorità continuano a indagare per identificare i responsabili e recuperare eventuali prove lasciate sul luogo dell’attacco.