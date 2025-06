Iran, in Italia livello massimo di allerta per obiettivi sensibili

Dopo l’attacco degli Stati Uniti all’Iran è stato portato al livello massimo, in tutta Italia, il dispositivo di sicurezza intorno agli obiettivi sensibili presenti sul territorio italiano. In base a quanto stabilito, sono ora sottoposte a misure straordinarie di controllo e protezione ambasciate, consolati, residenze diplomatiche e sedi rappresentative dei Paesi coinvolti nel conflitto in Medio Oriente (in primis Israele, Usa e Iran). Rafforzate le attività di sorveglianza in 250 sedi di enti ebraici e iraniani dislocati nel Paese.

Il livello di allerta era già stato innalzato pochi giorni fa, ma le autorità hanno preferito incrementare la sicurezza in seguito all’attacco statunitense ai siti nucleari di Teheran. A Roma, la Prefettura ha ordinato l’intensificazione della vigilanza sugli obiettivi americani e un potenziamento delle misure a tutela dell’ambasciatore di Washington. Attenzione massima in relazione agli eventi organizzati per oggi nella Capitale, a partire dalla seconda giornata del Giubileo dei governanti in Vaticano, che prevede la presenza diverse delegazioni estere.

Sono attese ulteriori novità a stretto giro di posta. Il Viminale ha infatti convocato una riunione del Comitato analisi strategica antiterrorismo. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, è invece previsto il summit del Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal Ministro Matteo Piantedosi con la partecipazione dei vertici di intelligence e forze di polizia.

Ricordiamo che il primo ministrosta monitorando con la massima attenzione la crisi in Iran e ha convocato una riunione in videoconferenza con i ministri interessati, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e con i vertici dell'intelligence.

Per quanto concerne i militari italiani nell'area, il ministro Antonio Tajani ha spiegato: "Le basi italiane non sono coinvolte negli attacchi o nelle operazioni in corso in Medio Oriente. Al momento non risultano pericoli per i nostri militari". "Abbiamo trasferito in Kuwait un contingente di carabinieri che si trovava a Baghdad, vicino all'aeroporto" ha aggiunto il titolare degli Esteri: "Gli altri militari italiani presenti nell'area del Golfo e in Iraq restano sotto stretta sorveglianza e non corrono rischi immediati".