"Ti faccio sparare": botte e minacce contro Brumotti

Non è la prima volta che viene minacciato, e neanche la prima che viene aggredito, ma questa volta, Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, se l'è vista veramente brutta e in sole 24 ore è stato al centro di due episodi violenti. Il primo, che verrà trasmesso questa sera a Striscia (Canale 5, ore 20:35), mentre si trovava nel parcheggio nel quartiere Barra di Napoli per registrare un servizio sulle auto parcheggiate abusivamente nei posti riservati ai disabili. Proprio in quel momento, assiste e filma una violenta rissa tra due famiglie, che culmina con un assalto a colpi di crick.

Le minacce

L'inviato interviene per dividere i due uomini, ma quello con il mano il crick al suo avvicinarsi comincia ad urlare: " Devo ucciderlo! Tu non sai di chi sono cugino! Ti faccio sparare!" , lasciando inequivocabilmente intendere di avere connessioni con la criminalità della zona. Poi, forse vedendo le telecamere e resosi conto delle parole dette, soprattutto per la parentela a cui si riferiva, si avvicina per scusarci e bacia l'aggressore.

La seconda aggressione

Neanche 24 ore dopo Brumotti stava realizzando un'inchiesta sullo spaccio al Parco Topolino, nel quartiere Ponticelli di Napoli, quando è stato improvvisamente accerchiato da decine di ragazzi della zona che gli hanno tirato contro sassi e petardi. Sul posto anche una decina di carabinieri che, in attesa di rinforzi, hanno nascosto l’inviato di Striscia in un appartamento del quartiere.

Il suo racconto

" Eravamo lì per documentare lo spaccio, poco distante da dove due mesi fa abbiamo denunciato l’altare votivo che celebrava la criminalità, rimosso grazie a Striscia. Io e la mia troupe non facciamo in tempo a prendere le telecamere, quando scoppia un’insurrezione generale contro di noi - racconta Brumotti - Ho rischiato il linciaggio. Mi sono dovuto nascondere in un sottoscala e sono riuscito a salvarmi solo grazie all’intervento dei Carabinieri, che mi hanno fatto da scudo e scortato in auto ", conclude l’inviato.

Sul posto sono arrivate poi venti pattuglie tra carabinieri e polizia, di cui alcune anche oggetto di insulti da parte di una cinquantina di persone, scese in strada dalle loro case. Sulla vicenda è intervenuto anche il procuratore di Napoli Nicola Gratteri che ha chiesto una ferma risposta dello Stato. Le indagini sono in corso: i carabinieri stanno analizzando i filmati per identificare aggressori e pusher. Non sono esclusi risvolti giudiziari già nelle prossime ore. Il servizio di questo secondo violento episodio, andrà in onda nei prossimi giorni sempre su Striscia la notizia.