“Ti spacchiamo la testa”. Immigrato minaccia con un coltello la troupe di Fuori dal Coro

Minacce con un coltello, insulti gratuiti e offese alla troupe giornalistica. Il servizio di Fuori dal Coro, andato in onda durante l’ultima puntata del programma condotto da Mario Giordano, ha il merito di evidenziare il grande tallone d’Achille italiano: l’immigrazione incontrollata e la violenza che porta con sé. La troupe di Giordano si trova in Puglia, in quella che è già definita come la “baraccopoli della vergogna”. Qui ci vivono gli immigrati che, proprio a causa delle lentezze del Pnrr, dovranno restare qui per molto tempo.

Ma a preoccupare è la reazione con la quale questi stessi immigrati accolgono la troupe giornalistica che stava portando a termine il proprio lavoro. Le domande non sono ammesse. Appena arrivati, come si vede nel video mostrato da Fuori dal Coro, la giornalista viene minacciata con un coltello. L’immigrato si tira su la maglietta verde e mostra la lama del coltello come avvertimento. “Ha il coltello”, esordisce l’inviata. Che poi è costretta ad aggiungere: “Andiamo via, andiamo via”.

Ma il diverbio, purtroppo, non si limita a questo episodio già di per sé gravissimo. “Ce lo abbiamo dietro, ci stanno scortando all’uscita”, descrive la situazione pericolosa. Da qui la replica dell’immigrato: “Prendo una pietra e boom! Te la tiro in faccia. Ti spacchiamo la testa”. Un episodio spiacevole che, come spiega il servizio, poteva essere evitato: grazie al Pnrr questo degrado avrebbe potuto terminare in poco tempo ma i progetti del comune per sgombrare la zona sono ancora fermi. “Non sono partiti i comuni.