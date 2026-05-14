Tragedia alle Maldive: chi era Federico Gualtieri, uno dei 5 italiani morti nell’escursione subacquea

Tra i cinque italiani morti alle Maldive durante un’escursione subacquea c’è anche Federico Gualtieri, 30 anni, originario di Omegna (provincia di Verbano-Cusio-Ossola).

Cosa sappiamo di lui

Dal profilo Facebook si evince tutta la passione per le Maldive con un atollo che appare nella foto copertina. Gli studi li ha portati avanti all’Istituto “ITCG G Ferrini” di Verbania. La sua tesi universitaria è stata dedicata alla “diversità ed ecologia dei Corallimorphari e degli Zoanthari negli atolli delle Maldive.

Federico Gualtieri viveva tra Omegna e Genova dove aveva conseguito la laurea magistrale in biologia ed ecologia marina pochi mesi fa, a marzo. Secondo alcune fonti, si trovava alle Maldive già da un paio di settimane perché svolgeva un’attività di ricerca assieme a una delle sue relatrici che era Monica Monfalcone , anch’essa tra le cinque vittime italiane.

D’estate sarebbe dovuto andare nel Paese del Sol Levante, il Giappone, perché era vincitore di un progetto di ricerca. Un appassionato da sempre dell’immersione tant’é che aveva conseguito il brevetto nel 2015.

Il ringraziamento per la tesi

“Ringrazio in primis la Professoressa Montefalcone per avermi offerto il suo aiuto, la sua esperienza e per aver riposto sempre grande fiducia in me ed in questo lavoro.

Da quando l'ho conosciuta è sempre stata la mia guida, incentivandomi a seguire i miei sogni e le mie passioni, anche se la strada da percorrere sarebbe stata lunga o difficile", ha scritto Federico nei ringraziamenti per la tesi di laurea.