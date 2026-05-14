Chi era Giorgia Sommacal, la studentessa morta alle Maldive insieme alla madre Monica Montefalcone

Aveva poco più di vent’anni, studiava Ingegneria Biomedica all’Università di Genova e condivideva con la madre una passione profonda per il mare e per le immersioni. Giorgia Sommacal è una delle cinque vittime italiane della tragedia avvenuta alle Maldive durante un’immersione vicino ad Alimathaa, nell’atollo di Vaavu. Con lei ha perso la vita anche la madre, Monica Montefalcone, docente di Ecologia marina all’Università di Genova e tra le studiose più note nel campo della tutela degli ecosistemi marini. Le due sarebbero morte durante un’esplorazione subacquea a circa 50 metri di profondità.

La passione per il mare fin da bambina

Per Giorgia il mare non era soltanto una meta di vacanza o una passione occasionale. Era una presenza costante nella sua vita, cresciuta accanto a una madre che aveva dedicato l’intera carriera allo studio degli ecosistemi marini e alla salvaguardia dell’ambiente. Fin da piccola aveva respirato quel mondo fatto di immersioni, ricerca, viaggi e amore per l’oceano. Nata nel 2003, aveva frequentato il Liceo Classico Statale G. Mazzini prima di iscriversi, nel 2022, al corso di Ingegneria Biomedica dell’Università degli Studi di Genova. Un percorso diverso rispetto a quello della madre, ma comunque legato alla scienza e alla ricerca.

La tragedia durante l’immersione alle Maldive

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, madre e figlia si trovavano alle Maldive insieme al gruppo di sub italiani partiti a bordo della “Duke of York”, l’imbarcazione da crociera subacquea da cui era iniziata l’escursione. L’allarme è stato dato quando i cinque sub non sono riemersi. Le autorità maldiviane hanno aperto un’indagine per ricostruire con esattezza cosa sia accaduto durante l’immersione. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbero le difficili condizioni del mare e una possibile tossicità da ossigeno durante l’esplorazione delle grotte sottomarine della zona.

Il legame con la madre

La morte di Giorgia Sommacal ha colpito profondamente anche il mondo universitario genovese.

In poche ore il suo nome si è intrecciato a quello della madre in una tragedia che ha sconvolto non solo una famiglia, ma anche chi conosceva il forte legame che le univa, la passione per il mare, la curiosità per la scienza e quell’amore per l’acqua che, secondo chi le conosceva, accompagnava Giorgia fin dall’infanzia.