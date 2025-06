Tragedia sull’A1: muoiono Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, tornavano dalla laurea della figlia

È una ferita profonda quella che si riapre nel cuore della comunità biscegliese, scossa ancora una volta da una tragedia stradale. Nel tardo pomeriggio di venerdì 27 giugno, Emanuele Cosmai, 58 anni, guardia campestre, e la moglie Patrizia Firrao, 57 anni, hanno perso la vita in un violento incidente avvenuto sull’autostrada A1, nei pressi di Zagarolo, al chilometro 570, all’altezza del bivio per la diramazione Roma Sud.

L'incidente

La coppia viaggiava in auto insieme a una delle due figlie e a un giovane amico. Tutti stavano facendo ritorno da un momento che avrebbe dovuto essere di festa: la laurea della figlia. Il destino, però, ha trasformato quella giornata in un incubo. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe stato un frontale violentissimo, che non ha lasciato scampo ai due coniugi. Gravissime le condizioni dei due giovani a bordo dell’auto, entrambi trasportati in elisoccorso in ospedale. In codice rosso anche il conducente del furgone coinvolto nell’incidente.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della polizia stradale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera città di Bisceglie, che da mesi fa i conti con un dolore collettivo difficile da metabolizzare. La comunità era già stata duramente colpita dalla tragica scomparsa di Rosa e Margherita, madre e figlia, morte in un altro incidente, insieme al bambino che quest’ultima portava in grembo.

Le parole del sindaco

A esprimere il dolore di tutta la cittadinanza è stato il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, con un messaggio toccante: " Un’altra giornata nerissima per la nostra comunità. Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di due nostri concittadini in un incidente stradale a Roma. A pochi mesi dalla morte di Rosa e Margherita, insieme al piccolo che quest’ultima portava in grembo, un’altra terribile tragedia della strada strappa brutalmente alla vita una coppia biscegliese, dilaniando una famiglia. Questo ci strazia letteralmente, ci lascia sgomenti, senza parole. Ai familiari, ai parenti, agli amici, la nostra vicinanza, il nostro abbraccio più caloroso nell’auspicio che possa sostenerli in questo momento così delicato e difficile. Ai feriti, il nostro augurio di guarigione ".

Nel silenzio che avvolge Bisceglie, resta il dolore per

due vite spezzate e per una famiglia distrutta nel giorno che doveva segnare un nuovo inizio. La città siattorno ai feriti e ai parenti, nella speranza che almeno la vita possa tornare a vincere.