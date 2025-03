Ubriaco e al volante col piede ingessato: così il pirata ha travolto e ucciso una ragazza

Ascolta ora 00:00 00:00

Si era fermata con la macchina per soccorrere un animale ferito ed era stata investita a tutta velocità da un pirata della strada che si era poi dato alla fuga. Non c'è stato nulla da fare per la giovane 20enne Noemi Fiordilino morta a Lurago Marinone, in provincia di Como. Oggi il pirata della strada è stato arrestato.

L'incidente

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di venerdì. La ragazza avrebbe attraversato la strada per prendersi cura dell'animale ferito e sarebbe stata travolta da un'auto che arrivava ad alta velocità. Il conducente l'avrebbe trascinata per qualche metro per poi darsi alla fuga. La 20enne è stata quindi trasferita in elicottero all'ospedale Sant'Anna di Como dove è morta poco dopo. Sulla dinamica e sulla fuga dell'automobilista hanno aperto un'indagine i carabinieri.

La cattura

Stamattina gli uomini dell'arma hanno rintracciato e arrestato un 43 enne di Fenagrò, Vincenzo Crudo. L'uomo ha raccontato alle forze dell'ordine che l'auto gli era stata rubata la sera prima, ma le sue dichiarazioni sono state subito smentite. Secondo i primi accertamenti, guidava con un tasso alcolemico pari a 1,49 mg per litro e con un piede ingessato.