Travolto da mail e messaggi: cosa succede all’omonimo di Nordio

La stima di cui gode il ministro della Giustizia del governo Meloni, Carlo Nordio, non ha bisogno né di commenti e nemmeno di essere sottolineata ma il riflesso dello spessore politico e dell'uomo si evince tramite lo "tsunami" di richieste che sta ricevendo il suo omonimo travolto da centinaia di mail e messaggi quotidiani oltre alle telefonate e persino a inviti a cena.

Chi è l'omonimo

"L'altro" Carlo Nordio è un ingegnere originario di Chioggia, famoso Comune in provincia di Venezia, ma che ormai vive a Padova da anni come spiega il Corriere del Veneto. C'è anche una differenza d'età con il ministro, visto che l'ingegnere è un classe 1970 ma nel suo destino c'è anche la data di nascita, quel 2 giugno (Festa della Repubblica) che gli fa ricevere anche i complimenti per aver sfiorato la possibilità di diventare Presidente della Repubblica. Peccato, però, che la gente lo abbia scambiato per il politico ed ex magistrato italiano e non gli dia tregua.

"Mi immaginavano Presidente..."

Come detto, oltre al nome quel destino del 2 giugno non è passato inosservato: chi ha iniziato a contattarlo, centinaia di persone, lo ha fatto con sms sul telefonino ai tempi delle elezioni per il Quirinale. " Tutti erano molto felici di immaginarmi come Presidente della Repubblica definendomi 'illustre, di chiara fama, una persona retta'…un bell’impegno morale", ha raccontato al quotidiano. Anche l'omonimo sente la responsabilità di " essere inappuntabile " tant'é che prova comunque a rispondere a tutti con estrema pazienza e gentilezza. Quando riceve le telefonate racconta dell'istante di silenzio " in cui il mio interlocutore cerca di capire se si tratta di una presa in giro o meno. Poi, però, appena spiego l’omonimia, si finisce con lo scherzarci su" .

Padre di cinque figli, il secondo di loro, 17 anni, da circa un anno segue proprio Fratelli d'Italia a Padova ed è solito scherzare con il padre prendendolo bonariamente in giro. " Quando gli chiedono 'Nordio? Parentela con …'. Lui risponde serafico: 'Mio padre si chiama Carlo, vedi tu '", correggendo subito l'equivoco ma vedendo divertito le facce che fanno gli interlocutori.

La richiesta più strana