Travolto in monopattino nel bresciano: 38enne scaraventato dalla strada

Travolto e ucciso da una motocicletta mentre percorreva in monopattino una via periferica di Offlaga, nel bresciano. Secondo una prima ricostruzione, in piena notte la vittima di 38 anni di origini egiziane è stata travolta dalla moto forse a causa di uno scarto improvviso. L'urto è stato inevitabile e violentissimo tanto da scaraventare l’uomo a diversi metri di distanza, facendolo battere con violenza sull'asfalto. Il punto in cui è avvenuto l'incidente è considerato "strada pericolosa", in quanto scarsamente o per nulla illuminata.

Le indagini

Gli uomini dei Carabinieri, intervenuti sul posto, dovranno accertare se il motociclista abbia visto il monopattino e la persona a bordo. Andrà chiarito se il mezzo elettrico fosse fornito o meno di segnalazioni luminose adeguate e a quale velocità andassero i due mezzi. Non è stato ancora specificato se l'uomo in monopattino indossasse il caschetto, un giubbetto catarifrangente o altra dotazione utile a farsi scorgere nel buio. Sul posto gli operatori del 118, ma per il 38enne non c'è stato nulla da fare. Tre mesi fa a Brescia si era verificato un altro grave incidente in monopattino, a Bettole, periferia Est della città: in quel caso era rimasto ferito un uomo di 65 anni.

La politica vuole dare regole certe: casco e assicurazione obbligatori