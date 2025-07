Milano, accoltellato da tre stranieri per un borsello: grave un 32enne

Ancora un'aggressione con coltello a Milano da parte di tre nordafricani nel tentativo di rubare un borsello. È accaduto in viale Fulvio Testi e un 32enne italiano si trova ora in gravi condizioni all'ospedale per essersi opposto al furto. I fatti sono avvenuti attorno a mezzanotte e mezza, o poco prima, quando la vittima e suo fratello sono stati avvicinati dai tre stranieri alla fermata del tram in fondo a viale Fulvio Testi all’altezza dell’incrocio con via Chiese. Hanno afferrato il borsello del 32enne e hanno provato a strapparglielo ma la vittima ha reagito ed è in quel momento che uno dei tre ha estratto un coltello e l'ha colpito alla schiena.

Il ragazzo si è accasciato e suo fratello non ha potuto fare altro che soccorrerlo e chiamare aiuto mentre i tre si davano alla fuga. Ora la vittima è ricoverata all'ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni. Sul caso indaga la questura di Milano, che dopo aver sentito il fratello del giovane accoltellato, e la stessa vittima, esaminerà le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per verificare se abbiano catturato l'aggressione o almeno la fuga, in modo tale da identificare e poi arrestare gli autori.

Non è il primo caso di questo tipo a Milano, città che ormai ha perso gran parte della sua essenza e dove l'insicurezza non è solo una percezione. La vittima non sarebbe in pericolo di vita e secondo quanto si apprende sarebbe sempre rimasta vigile.

Articolo in aggiornamento