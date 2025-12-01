Trento, Bolzano e Udine: la classifica della qualità della vita in Italia

Una cosa è certa: si vive meglio al Nord Italia rispetto al Centro-Sud se dieci città su dieci, nella classifica de Il Sole24Ore sulla qualità di vita, vede i primi dieci capoluoghi appartenere a città settentrionali. Nel dettaglio, poi, si sta ancora meglio in posti di montagna dal momento che il primato italiano del 2025 spetta a Trento, seguita a stretto giro da Bolzano che si piazza in seconda posizione. Al terzo posto si piazza Udine.

La top ten italiana

Come dicevamo, nella top ten troviamo solo città del Nord: al quarto posto Bologna (che guadagna quattro posizioni rispetto al 2024), quinta Bergamo (-4), sesto posto Treviso (ben 18 posizioni scalate), settima Verona, ottava Milano (+4), nona Padova (+16) e decima Parma (+16 posizioni rispetto al 2024). In realtà, però, anche fino al 20esimo posto è tutto un pullulare di capoluoghi settentrionali: dalla provincia di Forlì-Cesena a Modena, Aosta, Cremona, Lecco, Monza-Brianza, Trieste, Vicenza, Ravenna, Reggio Emilia. La prima città non settentrionale è Siena, 21esima e la prima città del Sud è Bari che si piazza solamente al 67esimo posto se escludiamo Cagliari, 39esima, se viene considerata dell'Italia centrale.

Il Sud fanalino di coda

Purtroppo, il Sud rimane in coda: dopo Bari (in calo di due posizioni), Benevento 76esima e poi via via i capoluoghi delle città meridionali con Catania che si trova al 96esimo posto in calo di ben 13 posizioni, Palermo 97esima e Napoli addirittura al 104esimo posto. Ultima in classifica è Reggio Calabria in 107esima posizione e stabile rispetto al 2024. " Il dato conferma una spaccatura geografica che, in 36 edizioni della Qualità della vita, non ha accennato a sanarsi, nonostante i punti di forza del Sud nella demografia, nel clima, nel costo della vita decisamente più accessibile, e i fondi (inclusi quelli del Pnrr) che negli anni hanno contribuito a dare una spinta alle imprese e al Pil dei territori in questione: le ultime 22 classificate, infatti, continuano a essere province meridionali", spiegano gli esperti.

Quali sono gli indicatori di benessere

Per stilare questa classifica, sono presi in esame i seguenti parametri: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. Per ciascun indicatore esiste una forbice ampia che va da zero a mille punti in base ad un "senso di lettura" del parametro (positivo e negativo) definito dalla redazione in virtù del rapporto con la "qualità della vita" delle persone.

"Un trend al vertice"

" È senz'altro positivo quando le statistiche premiano il nostro territorio.Queste classifiche però vanno sempre prese con cautela perché ovviamente sono composte da tanti elementi e la banca dati non sempre rappresenta il quadro completo e preciso ", commenta il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, che vede il capoluogo dell'Alto Adige sul podio subito dopo Trento e prima di Udine.

si conferma comunque un trend che le nostre due Province si trovano al vertice per quanto riguarda la qualità della vita. Questo è stato confermato anche più volte da altre statistiche di altri organi di stampa o altri istituti. Si tratta perciò di una conferma, poi i dati vanno studiati fino in fondo

Per il governatore "".