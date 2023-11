Trovato il corpo di Giulia Cecchettin vicino al lago di Barcis

IN AGGIORNAMENTO

Il cadavere di Giulia Cecchetin è stato trovato nei pressi del Lago di Barcis, a soli 30 km da Pordenone. La storia della 22enne veneta scomparsa da sabato scorso e che da una settimana ha tenuto tutta l'Italia col fiato sospeso è giunta a un epilogo drammatico: nella mattinata di sabato gli uomini impegnati nelle ricerche hanno trovato il corpo della giovane e ad aver dato conferma del ritrovamento è anche stata la procura di Venezia. Oltre ad essere stato rinvenuto il corpo, è stata anche trovata la Fiat Punto nera con si riteneva che Filippo Turetta - ex fidanzato coetaneo di Giulia - fosse fuggito fino in Austria. La zona era già da giorni di interesse dei Vigili del fuoco insieme alle squadre dei i sommozzatori dato che la macchina di Filippo, anche lui scomparsa dalla sera dell'11 novembre, sarebbe passata nei pressi della località lacustre, mentre si spostava sempre più a nord. La registrazione del passaggio dell'auto è stata possibile grazie ai lettori delle targhe che hanno consentito di ricostruire tutto il percorso del veicolo, a partire dalla notte tra sabato e domenica. Secondo le prime informazioni disoponibili, il cadavere della 22enne sarebbe stato trovato in un canalone tra il lago di Barcis e Piancavallo. Al momento non ci sarebbero tracce di Filippo e gli investigatori, in queste ore, lo stanno ancora cercando

Già nella giornata di venerdì, si sospettava che a Giulia potesse essere successo qualcosa di brutto, dato che è emerso un video in cui si vede Filippo aggredire la sua ex fidanzata. Secondo l'analisi delle immagini, i due si trovavano nel comune di Fossò, nel Veneziano, dopo aver trascorso la serata insieme in un centro commerciale di Marghera, sempre in provincia di Venezia. Intorno alle 23.30, una cella telefonica aveva agganciato il cellulare di Filippo e grazie a ciò è stato possibile capire dove si trovasse con la sua auto, una Fiat Punto nera, nella tarda sera di sabato scorso. Le telecamere di videosorveglianza dello stabilimento del noto brand di moda “Dior”, ubicato in via Quinta strada, hanno ripreso i due litigare fino a sfociare in una colluttazione durante la quale Giulia sarebbe rimasta ferita e avrebbe anche perso del sangue. Filippo l'avrebbe poi costretta a risalire in macchina e poco dopo aver messo in moto, Giulia avrebbe aperto la portiera dell'auto per tentare la fuga. Filippo l’avrebbe raggiunta e avrebbe continuato a percuoterla, colpendola alle spalle, per poi farla cadere a terra inerme. Gli ultimi frame mostrano l'indagato che la carica a forza sulla Fiat Punto, e si dilegua nella notte. Secondo la procura, le azioni del 22enne si possono definire "atti diretti a cagionanare la morte della 22enne, colpita nuovamente al fine di evitare che la stessa fuggisse".