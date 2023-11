“Per te bruceremo tutto”. La rabbia della sorella di Giulia Cecchettin

Quel che può passare in queste ore, ma in realtà dalle 8 del mattino di sabato, nella testa dei familiari e degli amici più stretti di Giulia Cecchettin è impossibile da capire. Ed è anche inutile chiedere, mettere i microfoni davanti alla bocca, aspettarli all'uscita della loro abitazione per chiedere un commento. Ora è il tempo del dolore e ognuno lo elabora come sente, senza forzature esterne. " Rest in power. I love you ", è il commento postato sui social da Elena poco dopo aver saputo della morte della sorella minore. Una reazione istintiva, un gesto spontaneo da parte della giovane, che ha pubblicato una foto insieme a Giulia.

Lei, che fino a poco prima continuava ad alimentare la speranza, condividendo le immagini della Grande Punto nera di Filippo Turretta con la targa per eventuali segnalazioni. Ci ha creduto fino alla fine ma in cuor suo già temeva il triste finale: " Nel momento in cui mio fratello mi ha chiamato alle 8 del mattino chiedendomi dov'era Giulia, ero preparata al peggio. Avevo tutti i presentimenti e si stanno confermando ". Così ha dichiarato ieri la giovane ai microfoni di Canale5, spiegando che quella storia, a lei, non è mai piaciuta: " Quello di Filippo era un comportamento ossessivo. Voleva essere sempre dov'era lei. Al mio compleanno avevamo deciso di passare un giorno per stare insieme io, mio fratello e Giulia. Lui invece voleva unirsi a noi ".