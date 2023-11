“Scusaci se puoi”. Il dolore degli italiani sui social per la morte di Giulia Cecchettin

"Scusaci, se puoi". Da quando è stato confermato che tutte le speranze per Giulia Cecchettin si sono spente nel lago di Barcis, in provincia di Pordenone, questo tipo di messaggi hanno inondato i social. Messaggi che provengono da ogni parte, da personaggi famosi e non, che esprimono tutta la rabbia per un finale, purtroppo, noto. " Voglio chiederti scusa da parte del genere maschile a cui appartengo e di cui mi sento lontano anni luce sempre di più. Scusa perché ci sono troppi uomini perché considerano le proprie donne un oggetto, un possesso e nulla più. Scusa ", scrive Domenico.

Per sei giorni l'Italia è rimasta col fiato sospeso, ha sperato fino all'ultimo che questo caso non concludesse come i tanti, troppi, raccontati dalle cronache. La speranza era lì, sempre più flebile ma comunque c'era, anche se adombrata dalla paura che nulla sarebbe stato diverso rispetto al passato. " Lo abbiamo temuto fin dall'inizio ma abbiamo sperato fino alla fine che Giulia tornasse, che si fosse allontanata volontariamente. Oggi è un'altra triste giornata per tutti, e per tutte, noi. Un abbraccio alla famiglia ", scrive Barbara d'Urso. Le fa eco Simona Ventura: " Cara Giulia, scusa se non siamo riusciti a proteggerti, se succede ogni volta e ogni volta piangiamo ma poi non riusciamo a salvare le vittime come te. Ogni volta ci interroghiamo come questo sia possibile e cosa possiamo fare di più. Le risposte, però, cadono nel vuoto. Stringo forte, fortissimo, la tua famiglia ".

E ancora, dai social, arrivano i messaggi di rabbia e di dolore: " Speravamo tutti in un finale migliore ma la realtà è che abbiamo fallito tutti per l'ennesima volta, abbiamo perso l'ennesima amica e sorella. Riposa in pace, Giulia ". E sono in tanti, ora, che chiedono che vengano usati i termini giusti per raccontare questa vicenda: " Giulia non è scappata, è stata rapita. Giulia non è morta, è stata uccisa. Filippo ha tolto la possibilità a Giulia di laurearsi, di vivere, di stare con la sua famiglia e con i suoi amici. Filippo ha ucciso Giulia ".