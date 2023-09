Youtuber salernitano scomparso trovato dopo 3 giorni: è in ospedale a New York

Ascolta ora: "Youtuber salernitano scomparso trovato dopo 3 giorni: è in ospedale a New York"

Buone notizie per quanto riguarda lo youtuber salernitano Cosimo Corrado, conosciuto sul web col nome di Kazuosan. Dopo giorni di ricerche e grande apprensione, la famiglia ha infatti comunicato che il 21enne è stato ritrovato. Il giovane era ricoverato in un ospedale di New York e potrà presto ricongiungersi con la sua famiglia.

Cosa era successo

Cosimo Corrado, proprietario di una canale YouTube per giovani da 1,1 milioni di iscritti e incentrato sul videogioco Brawl Stars, era arrivato negli Stati Uniti venerdì scorso per ragioni legate alla sua carriera da youtuber. Sabato, mentre si trovava a Manhattan, aveva fatto improvvisamente perdere le sue tracce. Secondo quanto riferito dai genitori, c'era stato un ultimo contatto intorno alle 18:30 del pomeriggio, ore locali. Poi più nulla. Dopo giorni di silenzio, la famiglia era ovviamente andata nel panico, e aveva deciso di diffondere un appello sul web nella speranza di reperire notizie sul ragazzo.

"Lui è Cosimo, ed è di Salerno. È uno youtuber ed è conosciuto con il nome di Kazuosan. Da qualche giorno è atterrato a New York, ma da due giorni non abbiamo più notizie. Sabato sera era a Manhattan intorno alle 6,30 pm. Ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete contattare la polizia o il numero WhatsApp +39 388 986 9780" , era la scritta sotto il post pubblicato sui social, con tanto di fotografia di riconoscimento del ragazzo. A seguire con attenzione la vicenda lo youtuber Captain Blazer, il quale aveva addirittura spiegato che uno dei due cellulari in possesso di Cosimo Corredo era andato perso, dato che a rispondere al dispositivo era stato un uomo che aveva rivelato di aver trovato lo smartphone per strada. Fra le varie notizie riportate, anche il fatto che il 21enne era stato visto aggirarsi scalso e in stato confusionale.

Il ritrovamento

Nel corso della giornata di oggi è arrivato l'annuncio della famiglia di Cosimo Corrado. Fortunatamente, dopo giorni di ricerche, il 21enne è stato trovato in un ospedale di New York. I genitori del ragazzo hanno ringraziato giornalisti, emittenti televisive e tutti coloro che si sono spesi per rintracciarlo.