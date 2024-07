Truffa Bonus Cultura, ecco come convertirlo in contanti: bufera sul Brasiliano

Ascolta ora 00:00 00:00

Da quando è stato introdotto per la prima volta, il Bonus Cultura è divenuto fin da subito terreno fertile per truffatori pronti ad attuare qualsiasi genere di stratagemma con l'obiettivo di aggirare le stringenti norme studiate dal governo per far sì che i beneficiari potessero sfruttarlo esclusivamente per i casi previsti.

La misura da 500 euro dovrebbe consentire ai suoi percettori di acquistare libri, musica, biglietti di ingresso per cinema, teatri, concerti, musei o per pagare corsi di musica, teatro o lingue straniere, ma nel tempo si sono diffuse in rete delle strategie per convertirlo in denaro contante, cosa che va ovviamente contro le regole.

L'ultima trovata è stata promossa da Massimiliano Mocci, noto sui social network come il "Brasiliano", che tramite una Storia su Instagram ha voluto condividere coi propri followers nati nel 2005 una strategia infallibile per ottenere cash dalla carta del Bonus Cultura. Il video, che ha scatenato un'ondata di polemiche sul web, è rimasto online per 24 ore, attirando di certo molti dei suoi più giovani ammiratori, considerando che il profilo Instagram può contare quasi su mezzo milione di iscritti.

Nel filmato il Brasiliano metteva a disposizione di tutti il link a un numero WhatsApp connesso con "Agence bonus", un intermediario presumibilmente specializzato anche nella conversione in denaro contante del Bonus Cultura: una volta contattato il broker, i diretti interessati avrebbero ricevuto tutte le informazioni necessarie per mettere in pratica il metodo infallibile. Chiaro che la promozione di un procedimento illegale finalizzato a frodare la Stato abbia scatenato un vero putiferio, in particolar modo a causa del seguito di Minnocci.

Ex rapper e ultras della Roma, il Brasiliano ha alle proprie spalle una storia fatta di violenze e abuso di sostanze stupefacenti: dopo l'arresto nel 2018 per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale riuscì a evitare il carcere accettando di intraprendere una strada che lo avrebbe portato a sensibilizzare i giovani sui rischi legati al consumo di droghe.

Iniziò poi un percorso di crescita sui

social network che oggi lo ha portato non solo ad avere grande seguito su Instagram e Tik Tok, ma anche a diventare ospite fisso del celebre programma radiofonico "La Zanzara", condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo.