Truffe online con falsi video di Meloni e Mattarella: Consob oscura 6 siti

Con investimenti esigui promettevano mirabolanti e rapidi guadagni. Ma si trattava di pubblicità ingannevoli ai limiti della truffa. Per di più, le presunte offerte di trading si avvalevano anche di falsi video che avevano come ignari protagonisti figure autorevolissime quali il premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Attraverso dei deepfake realizzati con l'intelligenza artificiale, queste personalità istituzionali venivano "clonate" e prestate a loro insaputa alla promozione di servizi d'investimento abusivi. La Consob è però intervenuta e, grazie alle nuove norme della legge capitali, ha oscurato nella giornata odierna sei siti internet di intermediari finanziari non autorizzati.

L'intervento - ha spiegato la stessa Consob in una nota - è il primo caso di applicazione della nuova norma che consente all'Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari di intimare ai gestori dei servizi di telecomunicazione l'oscuramento dei siti che diffondono campagne pubblicitarie relative a servizi finanziari abusivi, cioè privi di autorizzazione. In uno dei contenuti online in questione, una voce realizzata con l'intelligenza artificiale prometteva guadagni impossibili, anche di 40mila o 50mila euro al mese, a fronte di investimenti di poche centinaia di euro.

Le promozioni dei servizi finanziari non autorizzati - annota la Consob - "facevano impropriamente leva sulla notorietà di esponenti di primo piano del mondo istituzionale italiano, come la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nonché sull’immagine di un marchio ben riconoscibile come quello dell'Eni". In alcuni casi, nei messaggi dai toni ingannevoli si faceva riferimento a inesistenti garanzie governative. Ora però sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che

operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

così a 1194 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.