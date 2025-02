Turismo, in viaggio alla Bit di Milano per scoprire mete e nuove tendenze

Viaggi e vacanze in Italia e nel mondo e dal mondo in in Italia con le proposte di oltre mille espositori da 64 Paesi nel “gran tour” alla Bit-Borsa internazionale del turismo edizione 2025, la manifestazione di riferimento in Italia per l’innovazione nel settore travel, organizzata da Fiera Milano, che quest’anno debutta nella location di Fiera Milano – Rho, da domenica 9 a martedì 11 febbraio prossimi dove viene proposto un percorso di visita coinvolgente reso più fluido dal nuovo layout espositivo per operatori, buyer e anche - solo domenica - pubblico dei viaggiatori con una logistica favorita dai collegamenti con metropolitana, treni, autostrade e parcheggi.

Edizione strategica anche perché si tiene a un anno dalle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il grande evento sportivo globale di cui Fiera Milano è partner metterà a disposizione i propri spazi per ospitare alcune delle competizioni più attese nel segno dell’integrazione tra sport, cultura e turismo che rappresenta una leva per lo sviluppo del settore. Bit è un appuntamento fondamentale per gli operatori interessati a cogliere le opportunità legate al maxi-evento con il turismo come asset fondamentale per il successo dei Giochi con una crescente domanda di servizi innovativi e sostenibili. Tre studi delle università La Sapienza, Bocconi e Ca’ Foscari stimano che questi appuntamenti forniranno un contributo importante all’impatto economico complessivo dei giochi invernali, valutato tra i 2,3 e i 3 miliardi di euro. Secondo Deloitte, sono attesi più di 2 milioni di visitatori con una spesa di 154 milioni di euro per il solo soggiorno.

IL GRAN TOUR IN FIERA

Il giro del mondo in tre giorni propone un percorso che si snoda in due padiglioni, il 9 e l’11 con la aree Leisure, dedicata alle destinazioni italiane ed estere, la Digital Area BeTech, riservata alle tecnologie, e l' Hospitality Area, dedicata ad alberghi e catene. Completano l’offerta le aree focus: tra queste, il Villaggio Thermalia by Federterme, multisensoriale in una nuova concezione del benessere come filosofia di vita, l’Astoi Village riservato alle proposte del turismo organizzato e l’area We Live the Bit che porrà in evidenza le iniziative di Welcome Travel Group che è partner della manifestazione.

Non solo, formazione e conoscenza sono al centro di oltre 40 talk del programma di Bringing Innovation Travel in cui vengono approfondite le tendenze del mercato e temi di attualità come overtourism e sostenibilità, intelligenza artificiale, turismo delle emozioni, nomadismo digitale o il ritorno del luxury riproposto in chiave contemporanea, ovvero le sfide dei prossimi anni per il mondo del turismo. Sfide che riguardano il lavoro nel settore declinato martedì 11 febbraio nell’area-evento Bit4Job, in collaborazione con Lavoro Turismo e Welcome Travel Group: un momento di incontro tra domanda e offerta professionale nel settore che offre a studenti e professionisti la possibilità di incontrare le più importanti aziende del turismo per dare il via o dare una svolta, alla propria carriera. Tra le aziende presenti: Alpitour, Costa Crociere, IC Bellagio, Gattinoni, Insurance Travel, Neos, Stars Be Original, TopTarget, VOIhotels, Welcome Travel Group.

ITALIA ED ESTERO A CONFRONTO

L’Italia, con la presenza in forze delle Regioni, dell’Enit-Ministero del Turismo e dei Paesi esteri che si susseguono fra ritorni e novità, tour operator, operatori del settore alberghiero e dell’ospitalità, compagnie aeree e di navigazione, aziende del turismo digital e associazioni di categoria come Astoi - Confindustria Viaggi, Etoa - European Tour Operators Association, Federterme, Fto-Federazione Turismo Organizzato animano il percorso di visita mentre il programma Hosted Buyer ospiterà inoltre centinaia di buyer invitati da 49 Paesi, il 45% proviene dall’Europa, Italia compresa; il 27% dalle Americhe; il 18% da Asia (inclusi Paesi Cis) e Oceania; il 10% da Medio Oriente e Africa.: tra i Paesi più rappresentati Arabia Saudita, Argentina, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Paesi dell’Est Europa, Paesi del Golfo, Spagna, Usa.

BUSINESS E NUOVE TENDENZE

“Bit 2025 è un’edizione davvero importante non solo perché è sempre più internazionale, ma perché mette in evidenza tendenze e cambiamenti del turismo che non hanno confini e offre nuove occasioni di business per gli operatori e italiani e de esteri dell’outgoing e dell’incoming ma anche dell’Italia come destinazione sempre più desiderata - spiega Paolo Pizzocaro, exhibition director di Bit -. Abbiamo individuato e messo in evidenza le nuove tendenze della domanda di viaggi e vacanze attraverso il nostro Osservatorio e analizzato studi e ricerche in partnership con Magda Antonioli, professoressa all’Università Bocconi e vicepresidente dell’European Travel Commission. Il 2025 sarà un anno di crescita spinta proprio dalle nuove forme di turismo”.

Secondo il più recente UNWTO World Tourism Barometer, nel 2024 l’Europa ha registrato 747 milioni di arrivi internazionali (+5% rispetto al 2023), sostenuti da una forte domanda intraregionale e risultano più elevate rispetto al 2019 sia l’offerta che la domanda di passaggi aerei: l’offerta cresce dell’8% sulle rotte interne e del 3% su quelle internazionali, mentre la domanda aumenta del 19% sulle rotte domestiche e dell’1% su quelle estere. Per il 2025 si stima un’ulteriore crescita del turismo internazionale tra il 3% e il 5% sul 2024, che interesserà tutte le regioni. Per quanto riguarda l’Italia, un dato particolarmente interessante è la spesa turistica totale che, per il 2024, Confindustria stima in 110 miliardi di euro.

PERSONALIZZATO E DI NICCHIA, COME CAMBIA IL VIAGGIO

Le tendenze che entrano e modificano le scelte dei viaggiatori indicano che c'è una sempre maggiore richiesta di personalizzazione sia per mete classiche che per destinazioni di nicchia, curiose sempre meno insolite. Guardando ai viaggio slow all’aria aperta e nella natura, una delle novità più interessanti è il turismo legato ai fenomeni naturali: osservazione del cielo notturno, per il quale è stato coniato il neologismo noctotourism:nel 2024 le eclissi e l’apparizione anche a basse latitudini dell’aurora boreale hanno alimentato il desiderio di viaggiare per assistere a fenomeni naturali. Uno studio appena pubblicato da Expedia indica come il 61% dei viaggiatori vedere l’aurora boreale e il 30% per ammirare vulcani, geyser e sorgenti termali. E a questo si aggiunge l’astroturismo, legato all’osservazione del cielo notturno in sé: dai pianeti del nostro sistema solare fino ai segreti delle stelle e delle galassie più lontane. Il 60% dei viaggiatori è alla ricerca di zone di “cielo scuro” (cioè con basso inquinamento luminoso) per ammirarle meglio.

Il turismo del benessere, legato non solo allo star bene a 360 gradi, cerca anche la longevità in salute: sempre dai dati di Booking.com, risulta che il 60% dei viaggiatori è interessato a percorsi residenziali di longevità, terapie con luce rossa, crioterapia e trattamenti con cellule staminali, questi ultimi legati anche al turismo medico. E ci sono i viaggi sensoriali immersivi con esperienze che stimolino tutti i sensi in modi innovativi, anche con il supporto della realtà aumentata. Tra questi, partecipare a workshop di cucina molecolare, sessioni di aromaterapia in foreste pluviali o tour guidati al buio per amplificare la percezione sensoriale, ma anche locali immersivi progettati per offrire esperienze multisensoriali durante l'aperitivo.

E se il 2024 aveva visto una crescita importante dell’adventure travel al femminile, nel 2025, soprattutto tra millennial e Gen Z (rispettivamente 58% e 65%), si affianca la ricerca di solo travel tra gli uomini, per staccare la spina e ricaricarsi mentalmente e fisicamente. La richiesta di mete relax è in crescita e il 62% dei viaggiatori dichiara che queste ultime sono anche un’occasione per riconnettersi con i propri cari spesso avvalendosi, secondo Expedia, di formule all-inclusive e “senza pensieri”.

A livello internazionale cresce la richiesta di pacchetti crociera con pratiche sportive e degli hotel e resort che offrono attività semi-agonistiche. In tema di viaggi legati alla musica, ecco il gig tripping: i viaggiatori pianificano i loro itinerari (trip) attorno a più concerti, festival musicali o esibizioni dal vivo (gig), combinando la passione per la musica con l’esplorazione di nuove destinazioni, per creare esperienze culturali e sociali uniche.

Cambia anche lo shopping tourism con un forte desiderio di andare oltre le “bolle” turistiche per interagire con le comunità locali che, secondo Euromonitor, si esprime attraverso l’acquisto di diverse esperienze culturali nella destinazione, mentre per Expedia un nuovo fenomeno è quello dei viaggiatori che vanno sempre più alla ricerca di prodotti che non possono trovare a casa loro. È soprattutto la Gen Z ad alimentare questo fenomeno, anche se tutte le tipologie di viaggiatori amano frequentare i negozi locali: il 39% lo fa abitualmente e il 44% acquista prodotti “introvabili” nel proprio Paese.

Fra le tendenze la destinazione Italia è in primo piano con la propria offerta enogastronomica unica al mondo e con i prodotti del “bello e ben fatto” dello stile di vita italiano. Il luxury shopping rimane infatti protagonista nel nostro Paese, con in primo piano Milano: grazie a questa attrattività, nel 2024 Via Montenapoleone è diventata la strada del lusso più cara al mondo, superando la Quinta Avenue di New York.

Nell’estate 2024, secondo uno studio di Regione Lombardia i visitatori alto-spendenti hanno speso in media 158 euro al giorno per l’alloggio e 215 euro per ristoranti, shopping, musei e trasporti locali.

Tutte le informazioni su bit.fieramilano.it - acquisto anticipato dei biglietti online su https://bit.fieramilano.it/visitare/biglietteria.html