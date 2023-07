Turista italiano disperso in Croazia dopo essere caduto in mare, ricerche in corso

È scomparso in mare dal pomeriggio di ieri, in Croazia, il velista triestino Maurizio Kalik. Le operazioni di ricerca, cominciate subito, sono ancora in corso, mentre la moglie attende di avere al più presto notizie del compagno.

Sorpresi dalla tempesta

Ancora una volta sarebbe il maltempo il responsabile dell'incidente. Secondo quanto riferito sino ad ora, Maurizio Kalik (71 anni) si trovava in vacanza con la moglie a Novigrad (Cittanova), in Croazia. I coniugi erano a bordo della loro barca quando sono stati sorpresi da un violento temporale che si è abbattuto sulla località tra le 16 e le 17.30, provocando seri danni, con auto e roulotte danneggiate e alberi sradicati.

Purtroppo l'imbarcazione non è riuscita a tornare in tempo al porto per trovare riparo. Durante la tempesta, per cause ancora da accertare, il nostro connazionale è caduto in mare e da allora non si hanno più notizie. La moglie, rimasta da sola nella barca, è riuscita a rientrare nel porto, dove ha immediatamente allertato i soccorsi per chiedere aiuto, e sono partite le ricerche. Al momento, purtroppo, non ci sono stati risultati.

A spiegare meglio la situazione è stata la Società Triestina Sport del Mare, di cui Maurizio Kalik è socio. "La STSM, stringendosi alla famiglia e in particolare alla moglie Miriam e al figlio Massimo, annuncia la scomparsa del proprio socio Maurizio Kalik ", si legge nel comunicato della società postato su Facebook. " Ieri pomeriggio, verso le 15.30 mentre i coniugi risalivano l'Istria nel tratto tra Parenzo e Cittanova, hanno visto l'arrivo di un "neverin". Maurizio aveva già terzarolato la randa e puntava all'approdo sicuro a Cittanova. Tuttavia il fronte è arrivato a incredibile velocità e, nel tentativo di ammainare la randa, a causa del moto ondoso, ha perso l'equilibrio cadendo dalla tuga direttamente in mare ".

A quanto pare Kalik non è riuscito ad ammainare in tempo le vele e le raffiche di vento gli avrebbero fatto perdere l'equilibrio mentre stava tentando di concludere l'operazione. In preda allo choc, la moglie ha tentato in ogni modo di salvare il marito, ma non è riuscita a trovarlo. Da qui la decisione di allontanarsi per cercare aiuto.

I soccorsi

Le ricerche, fino a questo momento infruttuose, sono portate avanti dalla polizia e dalla Capitaneria croata. Arrivate sul posto, le autorità non sono riuscite a trovare il 71enne, che risulta attualmente disperso. A partecipare alle operazioni di salvataggio, anche i soci del club nautico, subito intervenuti dopo la comunicazione della notizia. I volontari stanno perlustrando la zona tra Lanterna e Cervat-Porat. Sono sei le imbarcazioni impegnate nelle ricerche.