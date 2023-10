"Uccidiamo gli ebrei". Il corteo choc contro Israele a Milano - Il video esclusivo

Secondo sabato della rabbia a Milano. Un corteo parte poco dopo le 15 dalla stazione centrale diretto a via Padova, organizzato da giovani palestinesi, e massicciamente partecipato da centri sociali e collettivi di estrema sinistra.

Un corteo ufficialmente pro-palestinesi, in realtà tutto ossessivamente contro Israele. Vicino ai giovani scatenati che insultano lo Stato ebraico, dipinto come "Stato terrorista" e "fascista", un cartello ritrae Anna Frank con la "kefiah" palestinese.



E in centro, fra via Vitruvio e piazzale Loreto, insieme alle grida "Allah akbar", si alza più volte da un gruppo, probabilmente formato in prevalenza da egiziani, un coro agghiacciante in arabo: "Apri le frontiere e ci mangiamo i sionisti, apri le frontiere e ci mangiamo gli ebrei".

Ricorda gli slogan antisemiti e jihadisti che nel 2017 a Milano si alzarono in piazza Cavour in un sit-in analogo contro lo Stato ebraico.