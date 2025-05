Urso a NetZero Milan: "Transizione verde per un'Europa forte e senza dipendenze"

Ascolta ora 00:00 00:00

La decarbonizzazione del sistema produttivo europeo, una delle sfide più complesse e urgenti che deve essere affrontata anche dall’Italia, grande paese manifatturiero è al centro di NetZero Milan 2025, nuovo appuntamento internazionale ideato da Fiera Milano - il primo sul tema a livello internazionale - ha preso il via all’Allianz MiCo con la prima giornata dedicata al Milan NetZero Summit e dove, fino al 16 maggio, l’Expo Summit proporrà e approfondisce i temi legati alla produzione green con gli interventi di 140 speaker, 8 partner scientifici, 12 conferenze verticali che daranno, partendo dalla Ue, una visione rivolta al futuro con l’obiettivo di mettere a confronto policy maker, industria, ricerca e finanza, in un momento decisivo per il futuro energetico del Continente.

“Dobbiamo affrontare le nostre vulnerabilità, legate alle importazioni di materie prime per le tecnologie verdi e all’alto costo dell’energia, che continua a penalizzare la competitività delle nostre industrie, soprattutto quelle più energivore - ha infatti sottolineato in un video messaggio all’inaugurazione il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso -. Per questo abbiamo realizzato un decreto legge sulle materie prime critiche e siamo impegnati affinché anche il nostro Paese, con le sue aziende, partecipi alla grande sfida dell’autonomia strategica europea sull’approvvigionamento, sulla lavorazione e certamente anche sul riciclo delle materie prime critiche”.

“Si tratta di un passaggio essenziale per costruire un’industria europea forte, autonoma e sostenibile, capace di affrontare la transizione verde senza subire nuove dipendenze - ha aggiunto Urso -. Credo che iniziative come questa siano fondamentali per promuovere il dibattito e il confronto tra istituzioni, ricerca e industria per creare una vera strategia industriale finalizzata alla decarbonizzazione, capace di rafforzare l’autonomia strategica del Continente, promuovere l’innovazione e creare occupazione di qualità. Tutti fattori che, messi a sistema, ci porteranno alla crescita”.

“Fiera Milano con questa iniziativa, la prima al mondo, si propone come guida e facilitatore di progresso per le imprese, guidandole verso nuove sfide di sviluppo e innovazione - ha detto il vice direttore generale di Fiera Milano, Roberto Foresti -. La decarbonizzazione è uno dei temi più sfidanti e urgenti dei prossimi anni. L’obiettivo non è solo quello di raggiungere le emissioni zero nei tempi stabiliti dall’agenda europea, ma farlo restando competitivi e trasformando gli investimenti green in risorse per la crescita, la creazione di lavoro e lo sviluppo tecnologico. Fiera Milano vuole contribuire concretamente alla costruzione di un ecosistema europeo capace di coniugare sostenibilità e sviluppo industriale, accelerando il percorso verso la neutralità climatica”. E per parlare del presente, guardando al futuro, Foresti ha ricordato gli investimenti di Fiera Milano sul fronte della decarbonizzazione con la realizzazione sui padiglione del quartiere espositivo di Rho del più grande impianto fotovoltaico su tetto realizzato in Europa.

Contenuti di alto profilo e a un approccio multidisciplinare, così NetZero Milan 2025 si propone come uno snodo strategico per l’ecosistema europeo dell’energia e dell’industria. In un contesto di crescenti instabilità e urgenze ambientali, aiuterà e stimolerà la costruzione di una roadmap condivisa per una transizione che sia realmente efficace, inclusiva e orientata alla crescita in cui i decisori di tutti i comparti industriali si confrontano su tecnologie, policy europee e finanza - per raggiungere gli obiettivi climatici europei al 2030, le istituzioni stimano che sarà necessario aumentare gli investimenti per la transizione sostenibile di circa 480 miliardi l’anno - competenze indispensabili per affrontare il percorso verso le emissioni zero come fattore strategico di innovazione, resilienza, indipendenza energetica perché rinviare investimenti e scelte sostenibili espone al rischio di un passo indietro rispetto ai competitor internazionali.

La giornata di apertura è declinata in sei sessioni tematiche dedicate, tra gli altri, ai temi della sicurezza energetica, alla nuova agenda industriale europea e ai modelli di finanziamento per l’industria a zero emissioni. Giovedì 15 e venerdì 16 maggio le Vertical Conferences affronteranno temi cruciali come le tecnologie abilitanti, le sfide dei settori hard-to-abate, i nuovi strumenti di finanza sostenibile e i trend emergenti nel mercato delle rinnovabili.

L’evento è organizzato con la main event partnership di A2A, Enel e Intesa Sanpaolo e con il patrocinio di Parlamento Europeo, Commissione Europea, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il programma completo degli appuntamenti e le modalità di partecipazione su www.netzeromilan.com