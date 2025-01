“È uscita per andare a scuola ma non è mai arrivata”. L’appello per trovare Giulia

Una foto recente di Giulia Melchiorre

Milano tiene il fiato sospeso per Giulia Melchiorre, 12enne scomparsa questa mattina, 7 gennaio. La ragazza è uscita da casa attorno alle 7 per andare a scuola, ma non è mai arrivata in classe. Sono state immediatamente allertate le forze dell'ordine, parenti e amici hanno fatto partire un passaparola per coinvolgere quante più persone possibili nella sua ricerca, per ricevere segnalazioni di chi potrebbe averla vista. Giulia quando è uscita di casa aveva un total look nero e lo zaino di scuola sulle spalle. Ha lunghi capelli castani ed è alta circa 1 metro e 70.

L'appello dei genitori è rivolto a chiunque possa avere sue notizie: " Viviamo nella zona del parco Sempione. Mia figlia è uscita di casa per andare a scuola - frequenta la classe terza A alle medie "Mauri", in via Mauri -, ma in classe non è mai arrivata ". Il padre di Giulia, così come la madre e tutta la famiglia, sono disperati: " Ha lasciato un biglietto, siamo tremendamente preoccupati ". E a chiunque l'esse incrociata rivolge un accorato appello: " Fatecelo sapere, aiutateci perché possa essere ritrovata.

Giulia è vestita di nero, ha con sé uno zaino nero della marca North Face, ha capelli castani ed è alta circa 1 metro e 70". Chiunque l'abbia vista è invitato a contattare la stazione dei carabinieri più vicina.

Articolo in aggiornamento