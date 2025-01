“Vaff… Italia”. Il capodanno degli stranieri a Milano tra risse e insulti

L’assalto alla statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano la notte di Capodanno

Ascolta ora 00:00 00:00

Capodanno senza eventi a Milano per il quinto anno consecutivo ma, nonostante questo, in piazza Duomo a mezzanotte si stima ci fossero circa 20mila persone a festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Numerosi gli agenti schierati a tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine ma questo non ha impedito lo svilupparsi di risse. Una grossa lite si è sviluppata attorno alla mezzanotte nel cuore di piazza Duomo tra le migliaia di avventori, sorta probabilmente per dissapori tra due gruppi di giovani di origine straniera.

E sono stati proprio loro ad animare la serata, oltrepassando anche i confini posti per la sicurezza e la tutela del patrimonio artistico della piazza. Si vedono gruppi di migranti nord Africani arrampicati su una delle statue di piazza Duomo, dove hanno esposto le bandiere dei loro Paesi con tanto di " fanculo Italia " urlati a gran voce con il dito medio alzato rivolti alla telecamera, accompagnati da " polizia di merda ". Non si sono registrati gravi feriti nella città ma gli episodi di violenza non sono mancati, come il muro di fuoco che è stato accesso nel quartiere di San Siro per impedire l'accesso alle forze dell'ordine, bruciando le masserizie. Contro le forze dell'ordine sono state lanciate anche bottiglie. Fortunatamente non si sono registrati feriti tra gli agenti che sono intervenuti.

Quello che si è concluso stanotte è stato il primo Capodanno con l'istituzione delle zone rosse a Milano e nelle altre grandi città su ordine del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. A Milano sono stati in tutto 50 gli allontanamenti, su un totale di 2079 persone controllate.

Ai 50 si aggiungono i 93 accompagnamenti per identificazione e accertamenti, di cui 3 per violazione della normativa in materia di immigrazione. Inoltre, presso il posto avanzato interforze in piazzetta ex Reale sono stati svolti oltre 20 interventi per prime cure mediche, con accompagnamento in ospedale in 17 casi.