Roma, vandalizzata la sinagoga e la targa al bimbo morto a 2 anni per il terrorismo palestinese

Scritte "Monteverde antisionista e antifasicist"a e "Palestina Libera "sono apparse stamattina alla sinagoga a Monteverde in via Giuseppe Pianese a Roma. È stata inoltre imbrattata con vernice nera la targa dedicata a Micheal Stefano Gaj Tachè, vittima a due anni del terrorismo palestinese morto il 9 ottobre 1982. Gli atti vandalici sarebbero stati effettuati nella notte da due persone incappucciate, riprese dalle telecamere. Sono in corso indagini della Digos per risalire ai responsabili. Al vaglio i video dei circuiti di videosorveglianza.

"All'indomani dell'ennesima manifestazione pro Pal al tempio di Monteverde è stata profanata la targa di intitolazione. Il tutto si inserisce in un clima intimidatorio, l'attacco alla sede della stampa di Torino e, in generale, l'antisemitismo è diventato uno strumento di contestazione politica il più abietto possibile", ha detto Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma, "Confidiamo nelle forze dell'ordine e chiediamo un intervento forte del Governo per fermare questa spirale d'odio".

La sinagoga si trova a Roma in viale di villa Pamphili. La targa e le scritte sui muri sono già state ripulite. "Questo è un gesto che oltraggia la comunità ebraica, la ferisce profondamente", ha continuato Fadlun sottolineando come "questo è un luogo di ritrovo in cui appunto si incontrano le famiglie, i bambini, i giovani. È un luogo di incontro intergenerazionale, la sinagoga, dove si va a pregare, ma anche a conoscersi e a creare un senso di comunità. Colpire in questo modo la sinagoga significa disconoscere e prevaricare quello che è il diritto degli ebrei di potersi ritrovare a condurre una vita normale e questo non è accettabile".

Uno sfregio agli ebrei che indigna e desta la solidarietà bipartisan della politica. "Condanno con forza la profanazione della sinagoga", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, "Ho telefonato a Victor Fadlun per esprimere la mia solidarietà. Contro ogni fantasma del passato, basta antisemitismo, basta odio". “Vicinanza e solidarietà alla comunità ebraica di Roma, colpita da un vile atto vandalico contro la Sinagoga di Monteverde", ha aggiunto Beatrice Lorenzin, vice presidente dei senatori Pd, "Le scritte offensive e l’imbrattamento della targa dedicata ad un bimbo di soli 2 anni sono un gesto indegno che ferisce l’intera città. Ogni forma di antisemitismo va respinta con fermezza, ogni tipo di violenza, in ogni sua emanazione, va sempre condannata, senza ambiguità. Auspico che i responsabili siano presto individuati”.

“Le scritte comparse nella notte al tempio Beth Michael a Monteverde sono un gesto infame che ferisce la Comunità Ebraica e offende l’intera città.

Naturalmente ho già chiesto all’Ufficio Decoro di Roma Capitale di ripulire tutto al più presto, ma voglio esprimere la mia solidarietà alla comunità ebraica romana, che sa di poter contare sul sostegno convinto delle istituzioni, del Campidoglio e di tutti i Municipi", dichiara in una nota il sindaco di Roma, "Colpire un luogo di culto e vandalizzare la targa dedicata a Stefano Gaj Taché, bambino vittima del terrorismo, è un atto gravissimo che mira a incrinare il rispetto che tiene unita la nostra comunità civica, ma non accadrà: saremo sempre accanto agli ebrei romani e continueremo a difendere i valori democratici della nostra città contro ogni forma di antisemitismo e di intolleranza”.