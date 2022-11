Applausi e fiori bianchi. L'ultimo saluto a Roberto Maroni

Questa mattina, presso la basilica di San Vittore a Varese, si sono tenuti i funerali di Stato di Roberto Maroni, ex ministro e governatore della Lombardia, nonché tra i fondatori della Lega. Gravemente malato da alcuni anni, aveva sempre preferito non divulgare la notizia dei suoi problemi di salute, continuando a svolgere il proprio lavoro senza mai risparmiarsi. In pochi erano a conoscenza delle sue reali condizioni e anche chi le sapeva rispettava la sua volontà di non affrontare questo argomento.

Questa mattina a Varese, così come annunciato da Matteo Salvini durante la conferenza stampa di presentazione della manovra, si sono presentate le alte sfere della Lega ma anche gli avversari politici di sempre, che gli hanno riconosciuto un'alta lealtà politica in ogni occasione. Presente anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito "Bobo" Maroni a più riprese come un amico.

Vicino alla centrale chiesa varesina, in corso Matteotti, è stato allestito un maxischermo per permettere ai cittadini di partecipare alle esequie mentre in piazza San Vittore è stato installato un impianto di filodiffusione. La cerimonia, inoltre, è stata trasmessa in streaming dalla Rai prima dell'interruzione per rispetto della privacy. Oggi a Varese è lutto cittadino, con bandiere a mezz'asta a Palazzo Estense e in tutti gli edifici pubblici. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Varese accompagnata dal presidente del Senato Ignazio La Russa ed è stata accolta da un applauso dei cittadini presenti.

Sono state numerose le altre autorità presenti alle esequie, a partire dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, e i ministri Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, Antonio Tajani, Francesco Lollobrigida e Daniela Santanchè. I tre governatori leghisti Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e Luca Zaia, sono arrivati insieme. Presenti anche il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio. Tra le personalità l'ex presidente del Consiglio Mario Monti e l'ex ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.