Venditalia, distribuzione automatica con 300 espositori in Fiera Milano

Il mondo della distribuzione automatica va in scena a Venditalia 2024, aperta da questo mercoledì 15 fino a sabato 18 maggio, nella nuova location di Fieramilano a Rho. Organizzata da Venditalia Servizi e promossa da Confida, l’Associazione italiana della distribuzione automatica si tiene in un momento di crescita del vending che nel 2023 ha registrato un giro d’affari di 2 miliardi di euro con 5 miliardi di consumazioni. A esporre 300 aziende che per il 34% sono estere e provengono da 32 Paesi con Cina, Germania, Spagna, Regno Unito e Turchia fra quelli più rappresentati.

“È una manifestazione altamente innovativa nei contenuti e nel layout, realizzato all’interno di un quartiere fieristico all’avanguardia come quello di Fieramilano a Rho - spiega Ernesto Piloni, presidente di Venditalia Servizi - e in questa edizione sempre più internazionale vengono presentate soluzioni e macchine ad alto tasso di digitalizzazione e prodotti che guardano con accresciuta attenzione al valore della sostenibilità. Un tema quest’ultimo, che vede Venditalia in prima linea, visto che la nostra manifestazione punta a ridurre la sua impronta carbonica attraverso iniziative mirate”.

Settore in crescita in cui l’Italia è leader a livello mondiale con la più ampia rete distributiva alimentare automatica d’Europa con oltre 830mila vending machine installate, seguito da Francia (630 mila), Germania (613 mila) e Inghilterra (405 mila). Trend positivo perché sono poco meno di 4mila le attività del settore con un incremento dell’1,5% rispetto al 2022 come emerge da un’elaborazione del Registro delle Imprese per CONFIDA sui dati del quarto trimestre 2023 con un indotto occupazionale di oltre 30 mila persone. A qyuesto si devono aggiungere le imprese coinvolte in tutta la filiera, come quella dei produttori alimentari e dei fabbricanti di accessori e di tecnologie per le vending machine.

Il giro d’affari del settore, sempre nel 2023, è stato di 2 miliardi di euro con 5 miliardi di consumazioni erogate tra vending e Ocs - Office coffee service, ovvero il caffè in capsule e cialde (fonte: Studio di settore sulla distribuzione automatica realizzato da Ipsos per Confida). Il fatturato del Vending è in crescita. Nel 2023 era di 1.620.665.458 euro (+2,61% rispetto al 22), mentre le Consumazioni vending si attestano sui 3.974.040.247 (+0,74% rispetto al 2022). Numeri positivi anche per il mercato dell’Office coffee service, che ha visto l’anno scorso un fatturato di 397.299.901 euro (+1,26% rispetto al 22) per un totale di 1.103.610.836 Consumazioni (+0,40% rispetto al 2022).

Innovazione e sostenibilità sono al centro di Venditalia 2024 con tutte le più importanti novità di un settore sempre più avanzato grazie alle tecnologie del vending che hanno abbracciato la rivoluzione digitale con ricadute estremamente positive sia per le aziende che per i servizi offerti ai consumatori.

Oggi infatti con la connettività si può gestire una vending machine da remoto e connetterla al software gestionale dell’azienda: verificando in tempo reale, direttamente via web, lo stato del distributore, modificandone impostazioni e parametri e analizzandone i big data. Nelle ultime generazioni di distributori automatici schermi touch sono installati al posto delle tradizionali pulsantiere consentendo una maggiore interazione col consumatore e, nelle macchine del caldo, anche di personalizzare le ricette dei prodotti. Infine, i sistemi di pagamento digitali cashless, in particolare le APP di pagamento, si stanno diffondendo con rapidità nel settore.

In questo scenario, la manifestazione offre una visione a 360 gradi sull’innovazione, con soluzioni per il pagamento senza contatto, nuove vending machine intelligenti in grado di essere monitorate da remoto, prodotti food personalizzabili adatti a ogni genere di consumatore.

A Venditalia non sarà dato spazio soltanto all’innovazione, ma anche alla sostenibilità. Mentre infatti i produttori stanno avviando con convinzione una transizione verso soluzioni più green e sostenibili, la manifestazione mette al centro questo valore ormai imprescindibile anche per il mondo delle fiere. Proprio per essere all’altezza degli standard del suo settore, Venditalia, primo evento ospitato nei quartieri di Fiera Milano Rho a dare il via a questo tipo di procedura, ha avviato il calcolo dell’impronta carbonica dell’evento e, con la collaborazione della società fieristica, ha quantificato le emissioni dell’ultima edizione.

Partendo da questa prima misurazione, l’obiettivo è avviare un circolo virtuoso di monitoraggio delle emissioni generate edizione dopo edizione e intraprendere iniziative di efficientamento circoscritte a specifiche fonti emissive. Così Venditalia e Confida hanno già avviato una serie di attività per sensibilizzare espositori e allestitori a realizzare concretamente comportamenti utili alla diminuzione dell’impronta carbonica.

Tutte le informazioni su https://venditalia.com/