A Carnevale spunta la maschera di Fleximan: in sei travestiti con la motosega in mano

Si sa, a Carnevale ogni scherzo vale, anche nei travestimenti, ma i costumi indossati da sei persone, tre donne e tre uomini tra i 20 e i 30 anni, durante i festeggiamenti ad Aviano, in provincia di Pordenone, non sono piaciuti alle forze dell'ordine. Come riporta il quotidiano Il Gazzettino, nel corso della tradizionale sfilata dei carri allegorici, quest'anno per la prima volta organizzata in notturna, i sei buontemponi si sono travestiti da Fleximan, il "giustiziere" degli autovelox, provocando la reazione dei carabinieri. I militari li hanno fermati e hanno annotato le loro generalità.

Non si può scherzare su quello che è diventato un fenomeno mediatico. Fleximan, imitato con una sega elettrica in mano, in realtà è un fuorilegge che distrugge illegalmente gli strumenti elettronici di rilevazione della velocità su strada. Non si sa ancora se dietro gli attentati ci siano singole persone o una banda organizzata, ma sta di fatto che Fleximan ha diviso in due fazioni i cittadini italiani. Anche ad Aviano il passaggio delle sei persone in costume è stato salutato equamente da ovazioni e da sonori fischi.

Il fenomeno Fleximan

Il Fleximan di turno è diventato un eroe per chi odia gli autovelox e le multe salate che ne derivano quando si guida non rispettando il codice della strada, ed è un delinquente da perseguire senza se e senza ma per la giustizia. Un dato fino a questo momento è incontrovertibile: le azioni compiute negli ultimi mesi contro i rilevatori di velocità stradale sono diventate corpose. Fino a ora sono stati abbattuti almeno 15 autovelox, di cui tredici in Veneto, uno in Piemonte e uno in Lombardia. Notizie di altri atti vandalici simili sono state registrate anche in altre regioni d'Italia, seppure non ci sia la conferma ufficiale. Insomma, un'ancora di salvezza per alcuni, un incubo per altri. Uno degli ultimi attacchi è stato messo a segno in provincia di Padova dove l'attentatore seriale ha anche lasciato un messaggio visibile. Sul palo che reggeva l'autovelox è stato lasciato un cartello con la scritta: "Fleximan sta arrivando" .

Il primo sospettato

Un volto di un primo presunto Fleximan è stato già individuato, anche grazie a un servizio effettuato dalla trasmissione di Mediaset Le Iene. Si tratta di un 50enne di Druogno, in Piemonte, sospettato di aver tagliato due autovelox nel suo Comune. L'interessato, incalzato dalla giornalista televisiva, ha negato di essere coinvolto, anche se ha criticato l'utilizzo spropositato degli strumenti di rilevazione della velocità stradale. Fleximan è diventato così famoso da essere anche oggetto dell'attenzione degli artisti. A Padova, il writer Evyrein ha disegnato un murales ispirato al film di Quentin Tarantino Kill Bill. Nel disegno è raffigurata Beatrix, la protagonista del film interpretata da Uma Thurman, con in una mano la sua spada e nell’altra un autovelox decapitato.