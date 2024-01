Il Fleximan piemontese parla a "Le Iene": "Fanno solo cassa con gli autovelox"

Ha messo subito le cose in chiaro quando la giornalista della trasmissione di Italia 1 Le Iene gli ha detto che parlano di lui come responsabile dell'abbattimento di alcuni autovelox: "Ma non ero io" , ha risposto immediatamente l'uomo, raggiunto a casa dopo che l'inviata aveva fatto domande ai residenti di Druogno, un piccolo centro della provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Per molti abitanti del luogo il loro concittadino, un muratore 50enne, sarebbe uno dei tanti Fleximan, i giustizieri degli automobilisti stufi di pagare le salate multe degli autovelox, i quali agirebbero singolarmente o in gruppo per mettere fuori uso i dispositivi del controllo della velocità su strada.

L'indagine

Seppure il muratore intercettato da Le Iene ha negato il suo personale coinvolgimento sembrerebbe che al momento sia indagato per aver divelto due autovelox sulla strada statale che attraversa Druogno. Dopo l'iniziale ritrosia, il 50enne, incalzato dalla giornalista, ha espresso il suo malumore. " Non mettono a posto niente qui. Le strade fanno tutte schifo. I Comuni con gli autovelox tirano su diversi milioni, fanno cassa in questo modo" , ha dichiarato mentre veniva ripreso dalla telecamete de Le Iene. Come riporta il Tgcom24, il Fleximan di Druogno non ha provocato alcun danno reale, poiché i dispositivi installati dal Comune sono semplicemente involucri vuoti usati solo come deterrente per gli automobilisti indisciplinati.

Il sindaco