Vicenda IDB e processo De Rico: tutti assolti dopo anni

È saltato lo schema di accusa della procura su due processi distinti ma intrecciati: la vicenda IDB sui diamanti da investimento e il processo de Rico sulla gestione del patrimonio della nota imprenditrice milanese deceduta nel 2017. Due casi penali e mediatitici che ora vedono la montagna partorire il topolino. Sequestri e capi di imputazione, al momento si sciolgono come neve al sole. Tra prescrizioni e assoluzioni in tema di autoriciclaggio, il processo sui diamanti da investimento - stimolato da un’inchiesta televisiva e arrivato al termine del primo grado nel giugno scorso - non ha visto alcun condannato. Ora a crollare in appello, con tutti assolti, è l’altro procedimento riguardante l’ex titolare dell’azienda e l’amministrazione del suo patrimonio, con molti imputati in comune col precedente.

Già nel 2023 la cassazione aveva definitivamente annullato un cospicuo sequestro voluto dalla procura ai danni degli eredi di Claudio Giacobazzi, indagato per entrambe le vicende morto tragicamente nel 2018 senza mai essere imputato di fronte ad un giudice. Clamore mediatico, danni economici, lutti e processi che finiscono in modo diverso dalle aspettative. La vicenda è destinata probabilmente a entrare negli annali.