Matrimonio di Pistoia, il video choc del crollo, i novelli sposi sporgono querela

Guardando un breve video di quindici secondi gli sposini di Pistoia e i loro invitati hanno rivissuto l'incubo dello scorso 13 gennaio quando, mentre si stava festeggiando il matrimonio, ballando e scherzando, il pavimento è crollato aprendo una voragine che ha inghiottito diverse persone. Quelle immagini, girate da uno degli amici dei novelli coniugi, sono state consegnate alla procura della Repubblica che sta indagando per disastro colposo e lesioni. Dopo essere usciti dall'ospedale e aver recuperato le forze psico-fisiche, Paolo Mugnai e Valeria Ybarra, entrambi 26enni, insieme ai loro legali di fiducia, sono stati ascoltati dai giudici.

Il colloquio in procura

Gli sposi, oltre a denunciare l'accaduto, hanno fornito ai magistrati il video del grave incidente ripreso dal telefonino di uno degli invitati. Si vedono tante persone che danzano spensierate tra urli gioiosi e forti luci in una stanza di circa 35 metri quadri. Poi, improvvisamente, si nota il crollo del solaio e l'apertura di una grossa voragine che ha alzato tantissima polvere, buco in cui sono precipitati diversi partecipanti al matrimonio, i quali hanno fatto un volo di cinque metri.

Il fatto

I giovani sposi avevano scelto l'ex convento di Giaccherino a Pistoia come location per festeggiare le loro nozze, ma non si sarebbero mai aspettati l'epilogo drammatico della cerimonia. Il crollo del pavimento ha provocato il ferimento di trenta persone. Solo per un caso fortuito nessuno è in gravi condizioni, ma poteva andare molto peggio. Gli stessi Paolo e Valeria sono stati costretti a trascorrere la loro prima notte di nozze in ospedale.

L'indagine

La procura della Repubblica, intanto, come riporta il Corriere Fiorentino, ha aperto un fascicolo, per il momento a carico di ignoti, per i reati di disastro colposo e lesioni colpose. Le indagini proseguono senza sosta, in particolare sulla storia della struttura che ha ospitato il matrimonio. L'ex convento fin dal Quattrocento ospitava i frati francescani. In tempi recenti, nel 2007, è stato acquistato da una società privata che, dopo i lavori di ristrutturazione, nel 2015, ha adibito l'immobile a struttura per organizzare matrimoni e altri tipi di cerimonie. Ora gli inquirenti dovranno stabilire se l'ex convento fosse a norma per essere utilizzato anche come sala da ballo.