Martelli, spray urticanti, bombe carta. "In piazza i 'colletti bianchi' della violenza"

Ascolta ora 00:00 00:00

Le immagini viste a Roma non sono degne di un Paese civile. Quando la manifestazione è stata dichiarata chiusa dagli organizzatori, le frange facinorose che si trovavano in piazza hanno deciso in autonomia di cercare lo scontro con la polizia, armati anche di martelli. Ne è nata una violenta scena di guerriglia urbana, con intenso lancio di oggetti contro le forze dell'ordine. Sono stati divelti pali della segnaletica stradale da usare come arieti, lanciati sampietrini contro gli agenti e spruzzato spray urticanti. Non sono mancati lanci di bombe carta contro la polizia, che solo quando sono arrivati i rinforzi ed è stato attivato l'idrante ha potuto rispondere e caricare. Sono riusciti perfino a strappare dalle mani manganelli e scudi agli agenti schiacciati contro i mezi blindati.

" Nel corso della manifestazione pro Palestina, nonostante il divieto della questura di Roma a tenerla, si sono verificati gravi scontri tra un gran numero di partecipanti e le forze dell'ordine. Scontri avvenuti nell'ambito di un evento vietato per motivi di ordine pubblico, nel quale gruppi di violenti e teppisti si sono facilmente infiltrati, adottando le consuete tecniche di mimetizzazione ", ha dichiarato Enzo Letizia, segretario dell'Associazione nazionale funzionari di polizia. " Questi individui si sono nascosti tra i manifestanti per poi scatenare atti di violenza, provocando scontri e cercando di trascinare con sè parte della folla. Il loro obiettivo provocare e aggredire le forze dell'ordine ", ha proseguito.

" Non possiamo ignorare il ruolo di quei professionisti del disordine che, in modo subdolo, alimentano un antagonismo estremo sul web e strumentalizzano queste manifestazioni per diffondere la loro propaganda. Sono i 'colletti bianchi' della violenza ", scrive ancora Letizia esprimendo solidarietà ai colleghi che oggi hanno dovuto subire estrema violenza da parte dei manifestanti.

È indispensabile che, di fronte a simili scenari, tutte le forze politiche si impegnino a condannare con fermezza ogni forma di violenza e strumentalizzazione, senza ambiguità o giustificazioni. La sicurezza pubblica è un valore che va difeso con responsabilità e coerenza

", ha concluso. Ancora non è stato reso noto il bilancio degli agenti che sono rimasti feriti negli scontri.