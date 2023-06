"Subito una via o una piazza a Silvio Berlusconi". L'annuncio del sindaco

La prima mossa, in ordine cronologico, è arrivata da Apricena. È stata infatti l'amministrazione del Comune situato in provincia di Foggia a battere tutti sul tempo, annunciando ieri di aver già avviato l'iter per intitolare una via del paese a Silvio Berlusconi. Ma anche ad Ascoli Piceno potrebbe presto nascere "via Silvio Berlusconi", visto che anche la realtà comunale marchigiana ha esternato l'intenzione di omaggiare in questo modo il Cavaliere a pochi giorni dalla sua scomparsa. Lo ha annunciato nel dettaglio il sindaco di centrodestra Marco Fioravanti, affermando di aver già dato istruzioni in tal senso agli uffici comunali. “La nostra volontà - ha spiegato all'Ansa il primo cittadino di Fratelli d'Italia - è quella di onorare la memoria di un imprenditore e di un uomo che negli ultimi trent'anni ha rivestito un ruolo di primissimo piano nello scenario economico-politico del nostro Paese".

La giunta comunale di centrodestra ha quindi dato mandato all'ufficio toponomastica del Comune di procedere alla verifica degli adempimenti amministrativi necessari all'intitolazione a Berlusconi di una via o di un altro spazio pubblico del territorio (da individuare ovviamente nel rispetto del vigente regolamento sulla toponomastica e delle altre disposizioni in materia). "Berlusconi ha ricoperto per quattro volte l'incarico di presidente del Consiglio - ha aggiunto Fioravanti - è stato parlamentare per sette legislature ed è scomparso mentre rivestiva la carica di senatore. Per questa ragione, abbiamo approvato un atto di indirizzo che prevede l'attivazione di iniziative, ancora in fase decisionale, per ricordare la sua figura di imprenditore e politico". Un'idea che ha ovviamente riscosso il gradimento delle sezioni marchigiane di Forza Italia. E Francesco Battistoni, deputato di FI e coordinatore regionale del partito, ha già anticipato il proprio appoggio al sindaco di Ascoli.