"Per voi vicinanza e affetto". Così il Papa sostiene la Ong di Casarini

Mentre l'Italia affanna sotto il peso di decine di migranti che sono sbarcati nel Paese solo nelle ultime settimane, prende il via "A Bordo", il festival di Mediterranea Saving Humans, una delle Ong che da anni attacca i governi italiani che cercano di regolamentare il flusso di migranti. Il festival si terrà a Roma, alla Città dell'Altra Economia, e ha ottenuto la "benedizione" di Papa Francesco, che di suo pugno ha inviato una missica per tramite di don Mattia Ferrari, cappellano dell'organizzazione non governativa.

" In questa settimana del festival di Mediterranea Saving Humans invio a tutti voi un cordiale saluto, assicurando la mia vicinanza e il mio affetto. Prego per voi, per favore, fatelo per me ", ha scritto il Santo Padre, che non ha mai nascosto la sua vicinanza alle organizzazioni che operano nel trasporto dei migranti nel Mediterraneo in direzione dell'Italia. L'evento di apertura ha visto il dialogo tra il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, e il capo-missione di Mediterranea Luca Casarini, dal titolo "Non si può morire di speranza". Lo stesso Casarini, che ha dichiarato di aver ritrovato la fede in mezzo ai migranti, è stato chiamato a far parte del prossimo Sinodo che si terrà in Vaticano. La lettera non arriva a sorpresa per l'associazione, visto che già la primavera scorsa il Santo Padre aveva incontrato il direttivo di Mediterranea Saving Humans.

Impossibile sapere come sia nato questo rapporto tra Papa Francesco e la Ong di Luca Casarini ma al giorno d'oggi il Pontefice ha sviluppato un rapporto di confronto continuo e di incontri e testimonianza con l'organizzazione, una delle poche Ong dei migranti italiana. Per ovvie ragioni, il Papa non presenzierà al festival, il suo intervento si è limitato a quella lettera per tramite del cappellano, ma saranno comunque diversi i nomi importanti che prenderanno parte alla manifestazione, tra i quali: Marco Damilano, Angela Caponnetto e David Yambio di Refugees in Lybia. Non mancheranno all'appuntamento nemmeno acuni esponenti di Fridays for future e le altre organizzazioni della flotta civile. Mediterranea Saving Humans può contare su una base di oltre 3700 affiliati attive in circa 40 territori in Italia, Europa e Stati Uniti. Oltre che con le navi nel Mediterraneo, l'organizzazione è attiva con presidi lungo la rotta balcanica che porta in Italia e in Ucraina.