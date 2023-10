"Voleva entrare senza biglietto". Giallo allo stadio: trovato un cadavere dopo Napoli-Milan

La sfida tra Napoli e Milan ha regalato momenti di grande calcio ed è stata certamente apprezzata anche dagli spettatori neutrali incollati alla televisione, ma dopo il triplice fischio dell'arbitro è avvenuta una tragica scoperta che ha fatto passare in secondo piano l'atmosfera della gara. Al termine della partita valida per la decima giornata di Serie A 2023-2024 è stato trovato un cadavere nei pressi dello stadio Maradona, avvolto da un giallo su cui nelle prossime ore sarà necessario fare luce per ricostruire esattamente quanto accaduto.

Il corpo privo di vita è stato notato nella nottata vicino l'area di parcheggio abbandonata sottostante al settore ospite della struttura. A perdere la vita è stato un uomo di 42 anni che, stando alle prime informazioni circolate, era residente a Bacoli (in provincia di Napoli). Sul posto sono in corso gli accertamenti del caso da parte delle forze dell'ordine e delle autorità interessate dalla vicenda. Si è rivelatao fatale il volo da un'altezza di circa 20 metri: in seguito alla caduta al suolo non c'è stato nulla da fare.

Le dinamiche dell'episodio andranno ovviamente ricostruite nel dettaglio e solamente al termine delle rilevazioni e delle analisi dei particolari si potrà arrivare a un quadro definito in misura maggiore rispetto alle indiscrezioni emerse nella prima fase iniziale. Stando a quanto appreso e riferito dall'Ansa, una testimonianza importante sarebbe stata fornita alla Polizia direttamente da un amico della vittima: in due, senza biglietto, avrebbero cercato di arrivare sugli spalti attraverso un cunicolo.

In sostanza l'amico del defunto si sarebbe visto ostruire l'accesso per la caduta di una trave e a quel punto avrebbe desistito. Sorte del tutto differente per il 42enne di Bacoli, che invece sarebbe passato per primo e - dopo essersi arrampicato in maniera pericolosa - sarebbe precipitato e avrebbe terminato la caduta dopo un volo di circa 20 metri. Comunque allo stato attuale vengono prese in considerazione diverse ipotesi e non si lavora solamente su una pista. Come reso noto dal Corriere della Sera, le forze dell'ordine preferiscono mantenere cautela.

Il corpo senza vita è stato trovato questa notte, poco dopo le ore 2:00; la segnalazione sarebbe arrivata da alcuni tifosi. Gli agenti di Polizia e la Scientifica si sono recati tempestivamente sul luogo dell'accaduto. Adesso gli inquirenti sono chiamati a mettere in ordine tutti gli elementi per dare forma all'effettiva dinamica della vicenda. Si resta in attesa di capire se gli impianti di videosorveglianza in zona possano aver immortalato i momenti prima della tragedia: eventuali immagini di rilievo potrebbero essere utili ai fine dell'indagine.