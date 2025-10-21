Voleva salutare la sorellina, 11enne precipita dalla finestra: è gravissimo

Un drammatico incidente è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 21 ottobre in via Beniamino De Ritis, nel quartiere Collatino, zona Tiburtina. Un bambino di 11 anni è precipitato dalla finestra di casa mentre, secondo una prima ricostruzione, si stava sporgendo per salutare la sorellina che stava uscendo dal portone.

Il piccolo, che in quel momento si trovava in casa con la madre, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto dal terzo piano, finendo violentemente sull’asfalto. L’impatto è stato notato da alcuni passanti, allertati anche dalle urla disperate della madre, che hanno subito chiamato i soccorsi.

Ricoverato in codice rosso

Il bambino è stato raggiunto dagli operatori del 118, che lo hanno stabilizzato e intubato sul posto, per poi trasportarlo in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravissime. La prognosi resta riservata.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e la scientifica, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica della caduta.

Le prime informazioni confermerebbero che si è trattato di una, ma gli agenti della polizia di Stato stanno comunque approfondendo ogni dettaglio per escludere altre ipotesi.

La notizia ha suscitato profonda commozione nel quartiere, dove la famiglia del piccolo è conosciuta. In molti si sono fermati nei pressi del palazzo, visibilmente colpiti dall’accaduto.