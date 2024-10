Nella Silver economy un tesoro globale da 5.700 miliardi

Ascolta ora 00:00 00:00

L'aumento dell'aspettativa di vita attiva e il progressivo invecchiamento della popolazione rappresentano una sfida economica e sociale ma anche un'opportunità. L'Italia ha infatti una longevità media piuttosto alta, con una quota di over 65 tra le più consistenti al mondo. Ne deriva un intero comparto dedicato ai prodotti e ai servizi per la terza età: quello della silver economy. Si stima che, nel nostro Paese, il Pil generato da questo settore oscillerà nei prossimi anni tra i 325 e i 500 miliardi; pari al 20-30% del Pil. E a livello globale il valore atteso è di 5.700 miliardi entro il 2025, pari a un terzo del Pil europeo. In Italia l'importanza di questo comparto è testimoniata dall'aumento della popolazione over 65, che si prevede supererà il 30% nel 2047, sfiorando le 20 milioni di persone.

Con il progressivo invecchiamento della popolazione, aumenta però anche l'incidenza delle patologie; si renderanno dunque necessarie cure sempre più all'avanguardia, nonché soluzioni per garantire un'alta qualità di vita nella terza età. A puntare su questo settore è anche il progetto Next Age, che fa parte della Rete Nazionale degli acceleratori di Cassa Depositi e Prestiti: si tratta del primo programma di accelerazione in Europa che investe specificamente nelle startup della silver economy. Next Age ha una solida collaborazione con i due main partner, Intesa Sanpaolo e Amplifon. Sinora il programma ha investito in 22 startup che hanno raccolto oltre 8 milioni tra investimenti diretti e grant nazionali ed europei. La mission è sviluppare un hub dell'innovazione nella silver economy. A tal fine, il programma fornisce investimenti, validazione scientifica, mentorship, accesso diretto a centri di ricerca e aziende nell'ambito di un network internazionale.

L'edizione 2024 ha richiamato la candidatura di più di 500 startup della silver economy, di cui il 50% italiane, il 20% dal resto d'Europa e il 30% da altri 35 Paesi di tutto il mondo a testimonianza della rilevanza globale di questo tema.