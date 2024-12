"Nelle nostre nuove canzoni c'è la tecnologia che unisce"

Ascolta ora 00:00 00:00

Riccardo Zanotti, i suoi Pinguini Tattici Nucleari sono forse la più bella favola del pop negli ultimi anni.

«Diciamo che ci vogliono gavetta, impegno, un po' di talento e anche quella cosa che inizia per c...».

Il nuovo disco si intitola Hello_world.

«È la prima frase che gli studenti di programmazione imparano a far dire a un programma».

Quindi siete molto «nerd».

«Arriviamo dall'epoca di Nintendo, Atari e ora siamo in modalità playstation. In tour ci portiamo un enorme mobile che contiene le playstation e la tv, è il nostro modo di rilassarci».

Siamo arrivati alla IA, intelligenza artificiale.

«Tanti ne hanno paura. Ma se programmi male l'IA, l'errore è dell'uomo, mica dell'IA. Nel nuovo brano Nativi digitali ci immaginiamo le macchine che hanno paura degli uomini, non viceversa».

Riccardo Zanotti ha trent'anni, è la voce, il volto e pure il compositore di questa band che arriva dalla provincia di Bergamo e negli ultimi anni è stata una voce fuori da quel coro di rap e urban che occupa le classifiche. «Visto che siamo in sei, diciamo che siamo un coro fuori dalla voce», sorride lui che è alto e grosso ma ha una caratteristica davvero dirimente: è educato, risponde, ragiona e non pontifica. Davvero controtendenza. Il nuovo disco arriva dopo una strepitosa collezione di dischi di platino e biglietti venduti (oltre un milione) negli ultimi due anni a un pubblico che, e pure questa è una novità, non è verticale ma orizzontale, attraversa tutte le età e quindi, come racconta lui, può capitare anche che «due sessantenni si bacino teneramente sotto il nostro palco in mezzo a tanti ragazzini che cantano in coro». Ed è un disco, questo Hello_world, che vive di immagini e di cori spesso da stadio e mostra orgogliosa la vocazione principale, e spesso trascurata, della musica leggera popolare: divertire e, se capita, far pensare senza scatenare guerre per bande.

In poche parole il contrario del rap, vero Zanotti?

«Se nelle canzoni dici che sei più bello, più intelligente e più ricco del tuo pubblico, beh, quello non è il nostro modo».

Quindi siete bravi ragazzi?

«Non ci vediamo come bravi ragazzi, ma come ragazzi a posto».

I millennials e la Gen Z è sempre più vittima della tecnologia.

«Non c'è una sola tecnologia: c'è quella che allontana e quella che unisce. Noi l'abbiamo usata per fare un disco da concerti, quindi per unire».

Prima data del tour il 7 giugno a Campovolo dove, per dire, sono passati Ligabue, Ac/Dc, Harry Styles...

«Adesso tanti debuttano direttamente nei palazzetti, noi siamo partiti dalle bettole. Dopo anni, il nostro primo vero cachet è stato di 1000 euro. Dedotte le spese, erano 70 euro a testa. Ma a noi già sembrava di aver svoltato, visto che per anni la nostra quota cena agli autogrill era di 3 euro a testa».

Quando ha capito che era cambiato qualcosa?

«Mio padre è muratore, mia mamma maestra. Una sera siamo andati a cena e una ragazza mi ha chiesto una foto. Lì mia mamma ha capito che stava succedendo qualcosa e io ne sono stato molto orgoglioso».

Il pop italiano sta tornando in cima alle classifiche.

«E noi dovremmo imparare a supportarci attraverso i feat proprio come i rapper. Invece il pop è spesso litigioso».

Quest'anno niente Festival.

«Sanremo non è solo portare un pezzo da cantare alla sera. Sono due mesi di lavoro prima e due mesi dopo, noi abbiamo scelto di fare il disco».

«Non abbiamo vissuto quell'epoca ma condividiamo con gli 883 la stessa voglia di spaccare. Se proprio dobbiamo sceglierci degli idoli, gli 883 sono tra quelli».