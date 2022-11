Noir in Festival Milano tra film, fumetti e libri gialli

L'Università Iulm, il Cinema Arlecchino della Cineteca di Milano, la Libreria Rizzoli Galleria e... la casa di Alessandro Manzoni. La XXXII edizione del Noir in Festival, a Milano dal 3 all'8 dicembre, quest'anno ha un'altra «sede» d'eccezione: la casa del Manzoni appunto, che il 3 dicembre ospiterà la cinquina dei finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco e la scelta del «miglior romanzo noir italiano dell'anno». A stabilire chi vincerà tra Francesco Abate (Il complotto dei Calafati, Einaudi), Gian Andrea Cerone (Le notti senza sonno, Guanda), Andrea Fazioli (Le strade oscure, Guanda), Davide Longo (La vita paga il sabato, Einaudi) e Enrico Pandiani (Fuoco, Rizzoli) sarà la giuria presieduta da Cecilia Scerbanenco, mentre il premio sarà consegnato da Maurizio De Giovanni. Tanti gli appuntamenti del festival, tra letteratura, cinema e graphic novel. In apertura di concorso, il nuovo film di Alessio Cremonini, Profeti, su una giornalista italiana prigioniera dell'Isis e My Name is Alfred Hitchcock di Mark Cousins. Tra i 13 film della selezione ufficiale, tutti in anteprima italiana, anche l'iraniano Subtraction di Mani Haghighi sulla condizione della donna in Iran, il thriller ucraino Sashenka di Alexander Zhovna, Kimi di Steven Soderbergh e Hunt, esordio alla regia del coreano Lee Jung-jae, l'anti-eroe di Squid Game.

Ospite d'onore è Harlan Coben, vincitore del Raymond Chandler Award 2022, che il 6 dicembre parlerà del suo romanzo The Stranger (Longanesi) con Donato Carrisi (che ha appena pubblicato il suo La casa delle luci, Longanesi). Fra gli altri appuntamenti, Maria Oruña parla del suo giallo da camera chiusa Quel che la marea nasconde (Ponte alle Grazie, il 5 dicembre); il 6 dicembre Luca Crovi presenta Venere privata (Oblomov) di Scerbanenco nell'adattamento a fumetti di Paolo Bacilieri ; il 7 dicembre Vicente Vallés parla di spie, Russia e Occidente col suo Operazione Kazan (Salani). L'8 dicembre Paolo Maggioni (La calda estate del commissario Casablanca) e Luca Crovi (Il mistero della torre del parco e altre storie) parlano di «Gialli a Milano» e dei loro nuovi romanzi, appena editi da Sem.