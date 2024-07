Non solo quiz, la vita di Mike diventa una fiction (Rai)

Ascolta ora 00:00 00:00

Quell'aria un po' complice, un po' imbronciata, un po' superiore, un po' ingenua, le mani intrecciate, le famose gaffe, le vallette, Rischiatutto, Allegria. Insomma, il grande Mike (foto). Al re dei telequiz, nel centenario della nascita (26 maggio 1924 a New York) e tra i festeggiamenti per i 100 anni della radio e i 70 della Rai (è stato lui il 3 gennaio del 1954 a inaugurare le trasmissioni tv con Arrivi e partenze), è dedicata una delle fiction più attese del prossimo palinsesto Rai presentato l'altro giorno a Napoli. A dare volto e voce al presentatore è il bravissimo Claudio Gioè e il titolo è semplicemente Mike. Per la regia di Giuseppe Bonito, in onda il 21 e 22 ottobre, vuole raccontare anche il lato più intimo del conduttore, riservato nella vita privata, segnata dalle esperienze della guerra e della prigionia.

Ma sono molte altre le serie che reggono gran parte della programmazione della Tv di Stato. Tra le tante, non sarà da perdere l'ultima e quarta stagione tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante: L'amica geniale - Storia della bambina perduta. Le nuove puntate, in onda a novembre, raccontano l'amicizia in età adulta di Lila e Lenù, interpretate da Irene Maiorino e Alba Rohrwacher. Per restare nell'ambito della letteratura, a dicembre arriverà la serie biografica su Giacomo Leopardi con la direzione di Sergio Rubini. Dai romanzi di Petros Markaris è tratta Kostas, in onda a settembre: Stefano Fresi è un ironico commissario nell'Atene dei primi anni 2000. Tra le novità c'è anche Sempre al tuo fianco, la fiction sui vigili del fuoco che, per assurda ironia, ha provocato l'incendio di Stromboli, programmata per il 15 settembre e contro la cui messa in onda lottano gli abitanti dell'isola. Per il 2025, poi, sono previsti Belcanto con Vittoria Puccini; Carosello dedicata all'omonima trasmissione cult e Il conte di Montecristo con protagonista Sam Claflin.

Ovviamente, ci sono i seguiti delle serie più amate: in primo luogo il più grande successo degli ultimi anni, la quinta

stagione di Mare Fuori che si vedrà nella prossima primavera. E poi, dal 17 ottobre Don Matteo con Raoul Bova, dal 28 ottobre Studio Battaglia, dal 24 novembre Vincenzo Malinconico-Avvocato d'insuccesso con Massimiliano Gallo.