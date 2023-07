Una nuova casa (di design) per "AI Gaia". È a Esosphera firmata da d'Orsi Studio

Anche l'intelligenza artificiale ha bisogno di un bel posto dove vivere e prosperare, e in Italia uno di questi è a Resana, in provincia di Treviso, dove ha sede Esosphera. Si tratta di una è delle aziende principali che lavora sull'IA conversazionale, e la sua crescita l'ha portata ora a un restilyng del nuovo headquarter firmato da D'Orsi studio. Il team joDorsi ha infatti realizzato il rebranding dell'azienda, che è stato premiato ai recenti International Design Awards di Los Angeles. Dando un significato su come il mondo dell'innovazione sia anche guida per i nuovi spazi lavorativi.

Gli uffici stati divisi in due livelli, studiati appositamente per offrire modernità ma senza dimenticare la storia del luogo con vari richiami al passato. E La funzionalità degli spazi è garantita dalla loro interconnessione, cosa che consente di migliorare la qualità del tempo trascorso al lavoro e di stimolando la produttività. Con sale comuni che danno un aiuto per i momenti di socialità. Il design ruota attorno alle cromie che riprendono il concetto di Esosphera con una palette composta dai colori della terra. Dando una sensazione di modernità e calma.

Esosphera, ha chiuso il 2022 con un fatturato di 4.2 milioni di euro con un aumento del 25% rispetto all'anno precedente. E la previsione di ricavi per il 2023 supera i 5 milioni di euro. La realtà ad oggi conta 40 dipendenti, per la maggior parte sotto i 30 anni. E per la fine dell'anno verranno inserite altre 10 figure in azienda tra AI developer, AI Strategist, AI Conversation designers e project manager.

L'azienda è stata tra le prime a proporre soluzioni di marketing con progetti basati su Natural Language Processing e Machine Learning. E poi c'è AI Gaia, l'intelligenza artificiale appunto, che risponde, chiama e chatta con gli utenti. Attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Gaia non è in realtà una semplice IA, ma uno strumento il più umano possibile che risulta più coinvolgente e reale. Esosphera inoltre mette a disposizione applicazioni e servizi per le aziende, migliorando la comunicazione e il marketing di prodotto. Tutto questo con un maggiore utilizzo del sito, dei canali social.