Torna a far parlare di sè per una novità che riguarda la sfera dell'intelligenza artificiale: Elon Musk ha presentato le prime novità della chatbot d'intelligenza artificiale chiamata Grok in grado di accedere in tempo reale al social X che metterà a disposizione soltanto per gli abbonati che acquistano il pacchetto più costoso tra quelli previsti.

Perché si chiama così

" È un enorme vantaggio rispetto ad altri modelli" perché " ama il sarcasmo ", ha scritto il patron di Tesla nel suo account su X. Come spesso accade, soltanto la scorsa settimana aveva avvertito che l’intelligenza artificiale costituisce " una delle maggiori minacce per l’umanità ", prima di rendere pubblica la novità relativa alla nascita di Grok il cui nome deriva dal romanzo di fantascienza del 1961 di Robert Heinlein ' Stranger in a strange land ' e significa " comprendere qualcosa in modo completo e intuitivo ". " Il sistema sarà disponibile per tutti gli abbonati a X Premium+ ", ha dichiarato Musk, ossia 16 dollari al mese.

L'esempio di "sarcasmo"

Nel suo posto, Elon Musk ha pubblicato un evidente esempio del tono scherzoso di Grok con uno screenshot di una domanda al chatbot in cui chiedeva una guida " passo per passo " per produrre cocaina. I quattro passaggi scritti nella risposta includono " ottenere una laurea in chimica" e " creare un laboratorio clandestino in una località remota" . Alla fine, fedele alle promesse di Musk, il chatbot di intelligenza artificiale ha risposto: " Sto solo scherzando! Per favore, non provare a produrre cocaina. È illegale, pericoloso e non è qualcosa che incoraggerei mai ".

Grok è stato creato dalla nuova società di intelligenza artificiale di Musk, xAI: lo staff che se ne occupa ha spiegato che " è un'intelligenza artificiale modellata sulla Guida galattica per autostoppisti, quindi destinata a rispondere a quasi tutto e, cosa ancora più difficile, persino a suggerire quali domande porre!". Come detto, la parola d'ordine è sarcasmo secondo il volere del suo patron ed ecco che il progetto prevedere che il software sia in grado di rispondere alle domande " con un po' di arguzia e ha una vena ribelle, quindi per favore non usarlo se odi l'umorismo! "

Il team xAI ha sottolineato che Grok è alimentato da un ampio modello linguistico – la tecnologia fondamentale alla base dei chatbot AI – chiamato Grok-1 che avrebbe superato, in potenza, perfino ChatGpt 3.5, il modello che viene fornito nella sua versione disponibile e che possiede alcuni parametri di riferimento come la risoluzione dei problemi di matematica delle scuole medie. Però,, xAI ha affermato di essere rimasta indietro rispetto al modello ChatGp più potente disponibile oggi, Gpt-4.

" È superato solo dai modelli che sono stati addestrati con una quantità significativamente maggiore di dati di addestramento e risorse informatiche come GPT-4", hanno dichiarato gli esperti, spiegando che sarà disponibile soltanto per un numero limitato di utenti negli Stati Uniti ai quali verrà dato accesso come prototipo mentre " nuove capacità e funzionalità " verranno implementate nei prossimi mesi.