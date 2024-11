Chip cerebrali per permettere ai paraplegici di muoversi. Al via i test di Neuralink

Il progetto Neuralink di cui parte la sperimentazione

Neuralink, l'azienda di neurotecnologia co-fondata da Elon Musk, ha annunciato l'approvazione di una nuova sperimentazione dei chip cerebrali per permettere ai paraplegici di muoversi.

Grande passo avanti

Le autorità Usa hanno approvato la modalità di testare la tecnologia che consentirebbe alle persone paraplegiche di controllare un braccio robotico con il pensiero: " Questo è un primo passo importante verso il recupero non solo della libertà digitale, ma anche della libertà fisica ", ha affermato l'azienda in una nota.

Lo scorso 29 gennaio la società aveva annunciato di aver impiantato il suo primo chip cerebrale in un essere umano, nove mesi dopo il via libera della Food and Drug Administration all'inizio degli esperimenti su esseri umani. Una settimana fa, invece, è arrivato quello per poter lanciare gli impianti cerebrali in Canada.

Come funziona il dispositivo

La sperimentazione, denominata CONVOY Study, permetterà ai partecipanti allo studio "Prime" di iscriversi a questa sperimentazione. Lo studio sta attualmente valutando la sicurezza e la funzionalità iniziale del BCI completamente impiantabile e wireless di Neuralink, noto come N1 Implant.

Il dispositivo viene inserito nell'area del cervello responsabile della pianificazione del movimento ed è progettato per consentire alle persone con tetraplegia di controllare dispositivi esterni, come computer o smartphone, solo con il pensiero.

L'impianto - progettato tra l'altro per essere esteticamente invisibile - funziona senza la necessità di fili o movimenti fisici. Agisce interpretando l'attività neurale dell'utente, traducendo la sua intenzione di muoversi in comandi che possono controllare la tecnologia.

I potenziali benefici

Questa tecnologia potrebbe avere applicazioni importanti, principalmente il controllo illimitato delle mani per coloro che hanno subito lesioni al midollo spinale cervicale

o sono affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Questo tipo di pazienti sono idonei a partecipare alla sperimentazione che rappresenta, in ambito medico, un enorme passo avanti sull'interazione tra uomo e computer.