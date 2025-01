Colosseum 355B: iGenius lancia l'IA più potente d'Europa. Aiuterà le aziende regolamentate

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà il più potente modello di intelligenza artificiale in Europa e tra i più performanti al mondo. Un nuovo Large language model (Llm) di ultima generazione, con 355 miliardi di parametri, arriva sulla scena, con l'obiettivo di potenziare l'adozione sicura dell'IA nelle aziende regolamentate. Si tratta di Colosseum 355B, la nuova creazione di iGenius, startup italiana leader nel settore dell'intelligenza artificiale, fondata e guidata da Uljan Sharka. Realizzato con le più avanzate tecnologie di Nvidia, Colosseum 355B consentirà alle aziende che operano nei settori regolamentati, come i servizi finanziari e la pubblica amministrazione, di creare modelli linguistici di grandi dimensioni altamente personalizzati grazie alla tecnica del Cpt (Continual-Pre-Training). In questo modo, Colosseum 355B concretizza l'idea di democratizzare la creazione di Llm su larga scala, finora prerogativa esclusiva dei grandi hyperscaler.

"Siano convinti che l'Intelligenza artificiale debba essere decentralizzata e messa davvero al servizio delle persone e delle imprese. La nostra visione include un’AI che sia accessibile e democratica; la nostra collaborazione con Nvidia ci permette di superare ulteriormente i limiti di questa tecnologia grazie anche alla creazione di Colosseum 355B", ha dichiarato Uljan Sharka, che nel giugno scorso aveva lanciato "Italia", un modello di linguaggio di grandi dimensioni (Llm) addestrato con fonti native in italiano, rilasciato open source e fruibile da tutti. Ora, un ulteriore passo in avanti verso l'innovazione, con un modello che supporta oltre 50 lingue e nell'ottica di rafforzare il ruolo dell'Europa in un settore - quello dell'IA, appunto - dominato dai colossi d'oltreoceano.

Colosseum 355B offre in questo senso un assist alle aziende che operano in settori regolamentati, le quali affrontano sfide complesse legate all'adozione dell'AI, dovute ai rigidi requisiti di conformità, alle normative stringenti e a un eccesso di burocratizzazione spesso rivelatosi una palla al piede per chi fa impresa nel Vecchio Continente. Circa l'80% dei dati aziendali più critici, come informazioni personali, transazioni finanziarie, segreti commerciali e proprietà intellettuali, non può infatti essere esportato né utilizzato per il fine-tuning su modelli centralizzati o open-source con licenze di proprietà limitate. Questi dati devono rimanere all'interno della rete aziendale, rendendo indispensabile per le organizzazioni mantenere il controllo completo sui modelli di intelligenza artificiale generativa. I modelli centralizzati di IA, inoltre, presentano molte limitazioni per le attività mission-critical nei settori regolamentati, soprattutto per i rischi legati alla fusione irreversibile dei dati con la proprietà intellettuale.

La decentralizzazione dell’intelligenza artificiale è dunque essenziale per garantire il futuro della democrazia e del libero mercato. Con questo obiettivo, Colosseum 355B abilita un nuovo paradigma nell’utilizzo dell’AI da parte delle aziende altamente regolamentate, puntando su sicurezza ed efficienza. "Grazie alla collaborazione con iGenius, gli esperti di AI di Nvidia hanno contribuito a ottimizzare l'addestramento del modello e hanno fornito accesso ai cluster di calcolo Nvidia AI and DGX Cloud, garantendo la produttività sin dall'inizio", ha affermato Alexis Bjorlin, vice president of Dgx Cloud at Nvidia.

Il nuovo sistema è stato progettato in modo che le aziende possono avere a disposizione un "" proprietario, fondamentale per la loro indipendenza tecnologica. In seguito, con ulteriori aggiornamenti e implementazioni, le imprese potranno rendere il modello più specializzato sulle esigenze specifiche.