Expocomfort, impianti e tecnologie fra efficienza energetica e rinnovabili

Sipario alzato su MCE-Mostra Convegno Expocomfort 2024, la piattaforma mondiale business che presenta tutte le tecnologie più innovative del riscaldamento, della climatizzazione, delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'installazione di impianti che si tiene fino al 15 marzo nel polo espositivo di Fiera Milano Rho. Otre 1.700 le aziende espositrici di cui il 60% estere, migliaia di visitatori professionali attesi e delegazioni ufficiali con oltre 300 operatori stranieri selezionati provenienti da 45 Paesi.

MCE in questa edizione si propone con un nuovo layout che favorisce la convergenza e l’integrazione delle tecnologie, nuovi collegamenti che ottimizzano i percorsi di visita con un rinnovato interesse per componenti, sistemi e in generale per le tecnologie che saranno protagoniste nell’accelerazione della transizione energetica e ambientale collegata all'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Con previsioni, secondo il 10° Rapporto Cresme, presentato all’inaugurazione della manifestazione, di una contrazione del mercato meno pesante di quella prevista nonostante nel 2023 l’installazione degli impianti nell’edilizia abbia registrato una diminuzione del mercato italiano del 4,2% rispetto al 2022 (che ha rappresentato un anno di picco storico).

“Concetti quali la biodiversità, la progressiva rarefazione delle risorse tradizionali, la riqualificazione e la sostenibilità energetica degli edifici, stanno disegnando nuovi scenari nei quali gli operatori dell’Hvac+R possono avere un ruolo importante – sottolinea Massimiliano Pierini, managing director di RX Italy – nonostante la complessità di scenario che nel breve e medio periodo si sta delineando”.

Così c’è grande attenzione all’Europa ai mercati che più hanno beneficiato dei fondi per la coesione e lo sviluppo regionale, come la Polonia, che quest’anno è stato designato “Paese Partner” della manifestazione, all’interno del progetto dedicato alle attività promozionali che a ogni edizione vengono studiate dall’organizzazione per favorire l’incontro fra le aziende espositrici e i decision maker di alcuni dei mercati esteri di maggior interesse. E per favorire l consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane nei mercati esteri è stata rinnovata la collaborazione con ICE - Italian Trade Agency e ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la promozione internazionale dell’evento e la selezione di operatori da invitare.

Novità 2024 è poi il premio MCE Excellence Awards - Efficiency&Innovation for Transition Goals riconoscimento che verrà assegnato ai componenti, ai sistemi e alle tecnologie che saranno protagoniste nell’accelerazione della transizione energetica e ambientale collegata all'agenda 2030 delle Nazioni Unite siglata nel 2015. Importante poi Hydrogen Hub il nuovo polo della manifestazione dedicato ai componenti e alle tecnologie legate all’idrogeno, nato con l’obiettivo di favorire tutta la filiera. Il progetto Hydrogen Hub è stato fortemente voluto e sostenuto dai 4 partner: Anima Confindustria; H2IT-Associazione italiana idrogeno; Aicarr-Associazione italiana Condizionamento, Riscaldamento e Refrigerazione; Energy & Strategy Group - Politecnico di Milano. Debutta anche il Water Prix, promosso in collaborazione con Aqua Italia e Angaisa, sul tema Intelligent (use of) water: un concorso a premi capace di comunicaren il valore dell’acqua e creare engagement tra visitatore ed espositore.

Nutrito il panel di convegni, workshop ed eventi per approfondire le tematiche e le potenzialità di sviluppo di ambiti specifici, in linea con i tre focus speciali che verranno discussi e analizzati durante gli incontri – Industriale, Smartness e Idrogeno – con la partecipazione di tutti gli attori chiamati a contribuire all’efficientamento di edifici, quartieri e città. In programma interventi istituzionali e quelli organizzati dalle associazioni internazionali (Ehpa - European Heat Pump Association e Rehava - Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) e le associazioni partner, con Aicarr in prima fila con il 53° Convegno Internazionale e la presentazione di Clima 2025.

“È una fiera tutta nuova, la cui impostazione nasce dall’ascolto dei nostri interlocutori, espositori e visitatori, con i quali collaboriamo e dialoghiamo coinvolgendo le loro associazioni nel Comitato scientifico e promotore. – conclude Massimiliano Pierini -. Con il ritorno a un calendario per noi congeniale, questa edizione si presenta sotto i migliori auspici, con un incremento delle aree e delle aziende espositrici che, siamo certi, corrisponderà a un incremento anche delle presenze di operatori”.