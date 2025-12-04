GoBeyond, la startup Agreenet vince la call for ideas di Sisal

La startup Agreenet si aggiudica la Call for ideas 2025 di GoBeyond - la piattaforma di innovazione responsabile ideata da Sisal, ora parte di Flutter Southern Europe & Africa (SEA), conquistando un grant equity free da 50 mila euro, vittoria ottenuta per lo sviluppo di biomateriali avanzati per proteggere gli alimenti freschi e prolungarne la conservazione in ambito ad alto impatto in termini di sostenibilità e riduzione degli sprechi.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella cornice di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli a Milano con la partecipazione di Jacopo Naidi, Ecosystem Lead di Innovit, Annamaria Tartaglia Founder e ceo TheBrandSitter e presidente della giuria di GoBeyond, Camilla Folladori, chief Strategy officer di Flutter SEA con gli interventi moderati e stimolati dal giornalista Giampaolo Colletti dando vita a un approfondimento sull’ecosistema dell’innovazione, sul suo futuro segnato anche dall’irrompere dell’Intelligenza Artificiale e con le startup italiane in primo piano ed in grado di competere sui mercati con eccellenze assolute per la capacità di “leggere”, interpretare e anticipare il futuro.

Arrivata alla sua nona edizione, la Call for Ideas conferma il suo successo e quest’anno ha registrato circa 350 candidature, con un significativo aumento nel numero di startup già presenti sul mercato (+7% rispetto alla scorsa edizione). Un dato che conferma l’attrattività del programma verso progetti d’impresa più maturi, rafforzando il ruolo di GoBeyond come punto di riferimento nel supporto all’ecosistema italiano dell’innovazione con particolare attenzione ai mercati europei e a quello statunitense e una particolarità di uno scenario in cambiamento perché chi ha partecipato non ha semplicemente lanciato nuove idee ma soprattutto ha presentato progetti con soluzioni per risolvere problemi. Non solo, la call di Sisal si è anche internazionalizzata con il debutto delle edizione in Marocco e Turchia suscitando forte interesse e grande partecipazione.

Un’ importante novità di questa edizione è stato il premio per l’Internazionalizzazione powered by INNOVIT - Centro di Innovazione Italiano a San Francisco -, istituito in memoria di Emilio Petrone, promotore della nascita di GoBeyond quando era amministratore delegato di Sisal. Il riconoscimento è stato assegnato a Fluid Wire Robotics, startup che sviluppa manipolatori robotici progettati per operazioni spaziali in ambienti estremi. Il premio supporterà l'espansione globale della startup vincitrice, con particolare attenzione al mercato statunitense e ai temi di sostenibilità.

Per il secondo anno consecutivo si è poi rinnovata la GoBeyond Challenge, un’iniziativa strategica nata per supportare l’Open Innovation aziendale e rappresentare un concreto motore di innovazione interna. Questo progetto è stato concepito per promuovere collaborazioni di venture clienting, e grazie alla call for ideas della scorsa edizione sono già state avviate tre collaborazioni. Ad aggiudicarsi la challenge è stata Certy, startup che si occupa di creare e sviluppare servizi digitali e di cybersecurity per le aziende.

Come ormai da tradizione è stato poi riconosciuto un premio speciale alle startup concept only, riservato a realtà imprenditoriali non ancora costituite e senza un prodotto o servizio validato, assegnato in collaborazione con Startup Geeks, incubatore online per lo sviluppo di progetti imprenditoriali. Le tre startup che si sono aggiudicate l’accesso gratuito allo Startup Builder, il percorso di incubazione online di Startup Geeks, sono Homechain, Embalhub e Piko.

Oltre alla vincitrice, CDC Studio, Steroidomus MedTech, BathBact, Starview e Sinergy Flow sono le startup finaliste che si sono aggiudicate percorsi di advisory messi a disposizione dai partner di GoBeyond, che potranno così accompagnarne lo sviluppo e la crescita.

GoBeyond anche quest’anno è stato supportato da importanti e prestigiosi partner: Carter & Benson, Mamacrowd, Google, Zest, Startup Geeks, frog-Part of Capgemini Invent, SIT - Social Innovation Teams, NTT DATA, A4W (Angels for Women), SheTech, Alkemy, StartupItalia, Foundation-C, Fondazione Giacomo Brodolini, INNOVIT, Chiomenti-Studio Legale Internazionale che hanno sostenuto l’iniziativa e hanno assegnato menzioni speciali.

: Starview;: Agree NET;: Boosted AI, Geen, Pausetiv, Moovet DXC, Sinergy Flow, CDC Studio, Biotitan Nanotechnology;: Starview;: CDC Studio;: tutte le startup semifinaliste.

Maggiori informazioni e approfondimenti su www.gobeyond.info