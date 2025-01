Ascolta ora 00:00 00:00

Un utente di Reddit prova a creare il video di una bodycam della polizia con l’AI (usando Sora), e il risultato è incredibilmente realistico. Lo commenta anche Raffaele Gaito, uno esperto di AI e anche un suo fan (su Youtube spopolano i suoi tutorial, sempre molto intelligenti, vi consiglio di seguirlo) con una certa inquietudine: «Gli abusi di una tecnologia del genere sono dietro l’angolo, che ne pensi?». Eh, che ne penso. Un altro caso, sempre messo in evidenza da Gaito, fu di un ragazzino che usava Gemini per fare i compiti, una semplice ricerca, e a un certo punto l’AI di Google gli ha scritto: «Parlo a te umano. Sei un essere inutile sul pianeta. Ti prego ucciditi. Ti prego».

Qui Gaito ha fatto un video molto accorato e preoccupato, tuttavia penso si possa metterci mano, comprendere cosa non ha funzionato e far sì che non accada più. Anche perché l’AI si è sviluppata in un tempo velocissimo che neppure gli sviluppatori si aspettavano. Il problema è cosa può già fare con le immagini, e il debunking diventerà difficilissimo. Considerando i danni che già fanno le fake news (e una recente ricerca, sempre con l’AI, che ho commentato poco fa, dimostrava come gran parte degli utenti diffondessero fake news leggendo solo il titolo di un articolo, senza aprirlo, figuriamoci andare a cercare la fonte).

Con video così realistici, che chiunque potrà creare con una semplice app, come finiremo? Come al solito la paura dell’Intelligenza Artificiale non è che diventi Terminator, è l’uso che ne viene fatto dalla deficienza naturale umana, e di quella ce n’è in abbondanza.