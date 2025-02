L'asteroide 2024 YR4 minaccia la terra: Apocalisse? No, ma i rischi non mancano

Ascolta ora 00:00 00:00

Breaking news, molto breaking: l’asteroide 2024 YR4 che fino a due settimane fa aveva l’1,2% delle possibilità di colpire la Terra il 22 dicembre del 2032 (ma non possono dargli dei nomi più semplici a questi asteroidi, soprattutto se rischiano di colpirci, tipo, che so, Giorgio?), ora ne ha il 2,3%. Ci estingueremo per l’asteroide? No.

Sarà come una bomba atomica, con un impatto locale: YR4, cioè Giorgio, ha una dimensione tra i 40 e i 90 metri (quello che 68 milioni di anni causò l’estinzione dei dinosauri era di circa venti chilometri), ma intanto la NASA e il sito CNEOS del JPL cercano di calcolare dove potrà colpire, e nel caso cosa fare, per esempio deviarne la rotta con una sonda (cosa non banalissima).

Tutti a preoccuparsi dove possa avvenire lo schianto, e i calcoli, sebbene sia presto per dirlo, indicano il Sud America, l’India e l’Africa Centrale. A noi ci va di lusso, però diciamo la verità: Giorgio è veramente una carogna.