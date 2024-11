Mai più senza campo grazie a Starlink

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c’è campo, quante volte lo abbiamo sentito, quante volte abbiamo provato quella sensazione di isolamento quando non c’è campo. Se non c’è campo io non vado neppure nella tenuta della mia compagna in campagna, che è piena di campi, senza campo mi viene un attacco di panico. Ma questo non succederà più, grazie a Starlink di Elon Musk. Starlink, come sappiamo, grazie ai 6437 satelliti che Space X ha messo in orbita già funziona ovunque con il Wi-Fi, ma ora ha appena ricevuto la prima autorizzazione dal governo americano per Starlink Direct to Cell, e dagli Stati Uniti, state sicuri, si espanderà per tutto il mondo. Quindi mai più senza campo, da nessuna parte.

Lo so, lo so, ci sono quelli che dicono: sei troppo dipendente, e allora? Io voglio essere dipendente. Ma ogni tanto devi staccare? Staccatevi voi, e in ogni caso se volessi per assurdo staccarmi (per fare cosa, ritrovare me stesso? No grazie, non ci tengo), mi stacco io, non perché ho segnale.

Resta il problema della batteria, sebbene ne stiano studiando di nucleari, quella sarà la vera rivoluzione. Elon Musk lancerà dei nuovi telefoni che potranno ricaricarsi portandosi dietro dei piccoli pannelli solari. Ecco, questa cosa non mi convince tanto, non mi fido del Sole, aspetto con ansia le batterie nucleari.