Arriva Microsoft Copilot, l'intelligenza artificiale nella vita quotidiana

Microsoft annuncia la prossima rivoluzione nella vita quotidiana degli utenti Windows: l’intelligenza artificiale Copilot. Questa AI “ sarà in grado di integrare nozioni di contesto con le informazioni prese dal Web, i dati professionali con le attività su cui si sta lavorando al PC per fornire agli utenti un supporto migliore, con le massime garanzie di privacy e sicurezza ”, si legge in un comunicato del colosso di Redmond.

Copilot verrà rilasciato con il prossimo aggiornamento del sistema operativo a partire dal 26 settembre. La versione a pagamento per le imprese, invece, sarà disponibile attraverso Microsoft 365 a partire da inizio novembre. Sarà richiamabile attraverso la combinazione dei tasti Windows e C ed è prevista l’integrazione con tutte le applicazioni del sistema, a partire dal classico Paint che diventerà più evoluto.

In un video di presentazione, Microsoft mostra Copilot mentre crea un breve video per Instagram in combinazione con Adobe Photoshop Express, rimuove lo sfondo da una foto, applica il tema scuro, aggiunge un paragrafo in un documento Word e ne riassume un altro. Le richieste potranno essere scritte o impartite tramite lo strumento di dettatura. In diversi casi sarà comunque necessario un intervento dell’utente. In un esempio, viene chiesto a Copilot di mettere una musica in sottofondo e l’Ia suggerisce il link di una playlist di Spotify, senza aprire l’applicazione e selezionare automaticamente un brano.

“ Siamo entrati in una nuova era dell’intelligenza artificiale, che sta cambiando radicalmente il modo in cui ci relazioniamo con la tecnologia e ne traiamo beneficio ”, commenta l’azienda di Redmond. “ La convergenza di chat e modelli Llm (Modelli linguistici di grandi dimensioni) rende possibile interagire con gli strumenti di Ia direttamente in linguaggio naturale con la consapevolezza che la tecnologia è sufficientemente intelligente per rispondere alle esigenze degli utenti e agire ”.